Radomski Szpital Specjalistyczny rozstrzygnął przetarg na rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Wygrała spółka Baudziedzic z Głogowa Małopolskiego, której oferta opiewa na ponad 42,8 mln zł – poinformowała we wtorek wiceprezydent Radomia Marta Michalska-Wilk.

Na realizację inwestycji szpital otrzymał 35 mln zł z rezerwy budżetu państwa. Wkład własny miasta wynosi ponad 8,3 mln zł.

Wiceprezydent wskazała, że rozbudowa SOR-u to jedna z najważniejszych w ostatnich latach inwestycji w radomskiej ochronie zdrowia. "Obecny SOR został oddany do użytku w 2001 roku i nie spełnia aktualnych wymogów określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia; stąd konieczność jego pilnej rozbudowy" - podkreśliła Marta Michalska-Wilk na wtorkowej konferencji prasowej.

Na przetarg wpłynęło sześć ofert o wartości od 41,6 mln zł do 59,8 mln zł. Po uprawomocnieniu rozstrzygnięcia nastąpi podpisanie umowy i wykonawca będzie mógł przystąpić do prac budowlanych.

Projekt zakłada dobudowanie nowej części SOR-u po wschodniej stronie obecnego budynku. Powierzchnia oddziału zwiększy się z 1500 do 2300 m kw. Rozbudowa i przebudowa pozwoli na wyodrębnienie stref dla przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego pacjentów wymagających natychmiastowej terapii i dla pacjentów zgłaszających się samodzielnie do SOR-u. Dodatkowo dla pacjentów z objawami choroby zakaźnej zaprojektowano niezależne wejście do strefy służącej diagnostyce, obserwacji i leczeniu.

Rozbudowany SOR będzie miał pracownię diagnostyki obrazowej, wyposażoną w tomograf komputerowy, aparat RTG i ultrasonograf. Projekt przewiduje także montaż wszelkich niezbędnych systemów dekontaminacji, dezynfekcji i jonizacji. Zwiększenie powierzchni umożliwi stworzenie nowych gabinetów umożliwiających prowadzenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Oddział będzie przygotowany na przyjęcie 70 tys. pacjentów rocznie.

Harmonogram zakłada, że inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2025 r. Dyrekcja szpitala zapewnia, że prace będą prowadzone w taki sposób, by SOR mógł cały czas funkcjonować. "Oczywiście mogą się pojawić drobne utrudnienia, ale pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę" - zaznaczył z-ca dyr. Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Jerzy Zawodnik.