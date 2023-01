Omenaa Mensah i Rafał Brzoska grają dla i z Wielką Orkiestrą Swiątecznej Pomocy i Jurkiem Owsiakiem. Znana para wystawiła na licytację "Weekendowy wyjazd w magiczne miejsce w Europie". Licytacja trwa, na razie najwyższa oferta na Allegro.pl to ponad 250 tys. zł. Jednak to nie koniec aukcji!

Magiczny weekend z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską/fot. Allegro

Rafał Brzoska i Omena Mensah grają dla WOŚP

Jak co roku, do orkiestrowych aukcji internetowych zaproszone zostały znane osoby. Inicjatorzy WOŚP zwrócili się ze specjalną prośbą do ludzi z życia publicznego, muzyków, aktorów, sportowców, a także tych, którzy dali się poznać dzięki swojej pracy na rzecz innych, o przekazanie jakiegoś przedmiotu na rzecz 31. Finału WOŚP.

W tym roku WOŚP gra pod hasłem: „Żyj zdrowo w zdrowym świecie” - Chcemy wygrać z sepsą - zagramy dla wszystkich, małych i dużych - apeluje Jurek Owsiak.

W imieniu Omeny Mensah i Rafała Brzoski na licytację trafia: Weekendowy wyjazd w magiczne miejsce w Europie.

Jak co roku, Omenaa Mensah i Rafał Brzoska zapraszają na wspólny weekendowy wyjazd w pewne magiczne miejsce w Europie. W trakcie wyprawy nie zabraknie odwiedzin w winnicach, wyszukanych dań, znakomitych win, lokalnych atrakcji oraz obcowania ze sztuką. A wszystko w towarzystwie power couple polskiego biznesu i filantropii. We wspólnym wyjeździe mogą uczestniczyć 2 osoby.

Czas na realizację przedmiotu aukcji to 29 grudnia 2023 r.

Po opłaceniu aukcji Fundacja skontaktuje Zwycięzcę z Darczyńcą, w celu ustalenia daty i szczegółów realizacji. Tradycyjnie, do każdej wystawianej przez nas aukcji, dołączony będzie certyfikat.

Orkiestra gra po raz 31.

To już 31. edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod batutą Jurka Owsiaka. W tym roku cel jak zwykle szczytny, a zbiórce jak zwykle towarzyszy szereg akcji internetowych i wydarzeń zamkniętych. Kiedy jest finał WOŚP 2023?

Ile zebrała WOŚP w 31. edycji?

Akcje internetowe i wydarzenia zamknięte towarzyszą 31. edycji WOŚP już od początku grudnia, a na koncie WOŚP jest w tym momencie już ponad 12,5 mln zł. Fundacja WOŚP udostępnia dwa konta do wpłat - dedykowane edycji oraz całoroczne. Szczegóły na stronie.

Kiedy finał 31. edycji WOŚP?

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku zagra 29 stycznia 2023 roku pod hasłem: "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!"

Branża spożywcza gra z WOŚP

Corocznie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy grają również firmy z sektora FMCG. oficjalnym sponsorem finału w tym roku została np. marka Crunchips, a na półkach pojawiła się limitowana edycja chipsów w dwóch nowych smakach - Chrupiący Bekon i Karmelizowana Cebulka, w opakowaniach zaprojektowanych przez Jurka Owsiaka.

Po raz. 14. z WOŚP gra także Lidl, a zbiórka w sklepach sieci trwa od 15 grudnia do 29 stycznia. Oprócz zbiórki, cel 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy możemy wspomóc m.in. poprzez zakup gadżetów oznaczonych charakterystycznym serduszkiem, które są dostępne w sprzedaży we wszystkich sklepach Lidl Polska od 28 listopada. Znaleźć można m.in. t-shirty, kubki, magnesy, skarpetki czy torby materiałowe. Cały zysk z ich sprzedaży zostanie przekazany na cel 31. Finału WOŚP.