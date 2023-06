Wiele firm chciałoby wykazać, że prowadzi działania w zakresie niemarnowania żywności. My mamy na to prosty sposób – mówi Rafał Pietrasik, audytor wiodący, ekspert ds. bezpieczeństwa żywności oraz Business Unit Manager Food Certification w Bureau Veritas Polska.

Czym jest program Food Waste Management?

Dbałość o zrównoważony rozwój jest coraz ważniejsza zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla ich klientów. Firmy starają się wdrażać działania mające na celu zmniejszanie strat żywności. Takie projekty są jednak bardzo skomplikowane i zarządom firm detalicznych oraz cateringowych wcale nie jest łatwo samemu efektywnie to prowadzić.

Dlatego firma Bureau Veritas stworzyła program o nazwie Food Waste Management System, który ma pomóc w tego typu działaniach.

– Food Waste Management System jest inicjatywą własną Grupy Bureau Veritas. Funkcjonuje już w Portugalii, Hiszpanii oraz Francji. Stamtąd przenieśliśmy go do Polski. Program został przygotowany pod branże handlu detalicznego oraz cateringu – mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Rafał Pietrasik, audytor wiodący, ekspert ds. bezpieczeństwa żywności oraz Business Unit Manager Food Certification w Bureau Veritas Polska.

– Zależy nam, aby zminimalizować liczbę odpadów żywnościowych. Jest ich już stosunkowo dużo i z każdym rokiem przybywa. Program określa typy odpadów żywnościowych, ale też kwestie regulacyjne, które nakazują, aby tym tematem się zajmować i zarządzać. Nasz system został opracowany w oparciu o przewodnik techniczny do normy środowiskowej ISO 14001 – tłumaczy.

– Patrząc na odpady żywnościowe i odnosząc potencjalną wielkość gazów cieplarnianych, która powstaje w wyniku produkcji odpadów żywnościowych, to jeżeliby odpady żywnościowe byłyby krajem i gdyby tę ilość sumować i określić jako kraj na świecie, okazałoby się, że jest to trzeci emitent gazów cieplarnianych na świecie po Chinach i po Stanach Zjednoczonych, ale ciągle przed Indiami i Rosją – zauważa.

Na świecie marnuje się wiele wyprodukowanej żywności

– 17% żywności, która jest dostępna w handlu detalicznym, tracona jest w ciągu każdego roku. 14% żywności jest tracone pomiędzy zbiorami a dystrybucją. Udział procentowy gazów cieplarnianych jest w zakresie 8-10% wszystkich gazów cieplarnianych – opowiada Rafał Pietrasik.

– Jeśli chodzi o pieniądze, są tu konkretne straty – 700 miliardów dolarów kosztów środowiskowych i około 900 miliardów dolarów kosztów społecznych. Jak widać, jest to konkretny problem, którego potencjalna redukcja przynosi oszczędności oraz poprawę wizerunku firm. Dlatego wiele przedsiębiorstw chciałoby się wykazać, że w tym zakresie cokolwiek robi. A w przypadku odpadów żywnościowy można to zrobić w miarę prosty sposób – tłumaczy.

Marnujemy żywność, a ludzie cierpią głód

Na świecie jedna osoba na dziewięć głoduje, niedojada, jest niedożywiona, cierpi głód. 45% dzieci poniżej piątego roku życia każdego roku umiera z powodu niedożywienia. W wartościach bezwzględnych jest to około trzech milionów dzieci.

– Czynniki środowiskowe związane z odpadami żywnościowymi wpisują się w działania, które są mocno związane z tematami ESG. Chodzi tu o takie kwestie, jak brak różnorodności, deforestacja, wyeksploatowanie źródeł w miejscu uprawy żywności czy wzrost użycia chemikaliów. Przez to, że tracimy żywność, te czynniki, zamiast być redukowane, ciągle wzrastają – podkreśla Rafał Pietrasik.

Ekspert zauważa, że potrzebujemy więcej żywności, ale coraz więcej jej tracimy. – Zamiast minimalizować emisje gazów cieplarnianych czy kwestie deforestacji, my to nakręcamy przez tracenie żywności, którą bezsensownie wyrzucamy – mówi.

Jakie cele realizuje program Food Waste Management System?

– Food Waste Management System jest standardem własnym, który opiera się na podejściu systemowym. Podlega niezależnej certyfikacji, która ma dowodzić, iż poprzez odpowiednie zarządzanie i zapobieganie odpadom żywnościowym możemy minimalizować nasz negatywny wpływ na otoczenie oraz zredukować marnotrawstwo żywności. Główną ideą tego standardu jest odpowiedzialność: zarówno po stronie producenta jak i konsumenta. To najważniejsze założenie programu – tłumaczy Pietrasik.

Ekspert podkreśla, że Food Waste Management System odpowiada także na cele zrównoważonego rozwoju. Jednym z takich celów jest redukcja ubóstwa. Kolejnym – zmniejszenie liczby osób cierpiących głód. Poruszane są też kwestie użycia zasobów wody, wpływ na klimat i środowisko.

Kto może się starać o uzyskanie certyfikatu Food Waste Management System?

O uzyskanie certyfikatu może się starać każdy operator w łańcuchu dostaw żywności: producenci pierwotni, firmy przetwarzające żywność, dystrybutorzy, hurtownicy i punkty sprzedaży, firmy zbiorowego żywienia, firmy logistyczne. Ocenie podlegają procesy identyfikacji, zarządzania i kwantyfikacji strat oraz odpadów generowanych na każdym etapie łańcucha „od pola do stołu”. Plan według Food Waste Management System to strategia, która uwzględnia też hierarchię priorytetów zalecaną przez FAO* i Unię Europejską.

– Zależy nam, aby produkowana żywność odpowiadała na potrzeby ludzi, a nie, by było jej w nadmiarze. Dlatego ważne jest zarządzanie łańcuchem dostaw w taki sposób, by minimalizować straty – dodaje Rafał Pietrasik.

Jak możemy zdefiniować odpady żywnościowe?

– Jest to grupa produktów żywnościowych, które zostały wyrzucone z łańcucha rolno-spożywczego z przyczyn ekonomicznych lub estetycznych albo dlatego, że ich przewidywany termin spożycia zbliża się do końca – tłumaczy Pietrasik.

– Według obowiązującego prawa produkty po terminie przydatności nie mogą być wprowadzane do obrotu. Ale trwają już prace, które mają zmienić podejście do tego tematu. Zmianę widać też na niektórych opakowaniach produktów spożywczych. Pojawia się na nich informacja, że po terminie dany produkt też jest dobry, zwłaszcza produkt trwały, który nie jest podatny na psucie. Często możemy znaleźć informację na etykiecie: „Po terminie również dobry, spróbuj, zobacz, powąchaj, może jeszcze użyjesz” To też ma minimalizować kwestię wyrzucania produktów, które są po terminie przydatności, a można by było je jeszcze zjeść. Powoli zmienia się również podejście prawodawcy europejskiego w zakresie określenia terminu przydatności – dodaje.

– Do żywności trwałej można by było podejść inaczej. Tym bardziej, że jest grupa produktów, które mają określone terminy przydatności przez producentów, a prawo dla nich nie wymaga terminu przydatności. Tak jest na przykład z solą i cukrem. Pewnie każdy widział, że na opakowaniu jest napisany termin przydatności do spożycia, a prawo żywnościowe dla tego typu produktów nie określa terminu przydatności do spożycia, ponieważ, jeśli do tych produktów nie dostanie się wilgoć, one się nie zepsują – tłumaczy Rafał Pietrasik.

*FAO (ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations) – Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa – organizacja wyspecjalizowana ONZ zajmująca się walką z biedą i głodem oraz podnoszeniem dobrobytu poprzez redystrybucję żywności i rozwój obszarów wiejskich.

Rafał Pietrasik – absolwent Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii o specjalności Mikrobiologia Techniczna. Współpracę z Bureau Veritas Polska rozpoczął w 2003 roku. Doświadczony i uznany audytor i trener w sektorze spożywczym. W strukturze Bureau Veritas, pełni również funkcję managera działu certyfikacji spożywczej. Posiada bogate, polskie i europejskie, doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem żywności. Wyróżnia się bardzo dobrą znajomością branży mięsnej oraz uregulowań prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności w Polsce i Unii Europejskiej. Uprawniony przez międzynarodową organizację CQI/IRCA trener szkolący na audytora wiodącego wg ISO 22000.

Bureau Veritas: Założona w 1828 roku, firma Bureau Veritas jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection and Certification). Wspiera organizacje w spełnianiu stale rosnących wymagań związanych z jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska oraz odpowiedzialnością społeczną.

Pracując dla 400 000 klientów w 140 krajach i wydając ponad 400 000 certyfikatów rocznie Bureau Veritas jest światowym liderem certyfikacji. Czynnie uczestniczy w tworzeniu i promocji standardów jakości na świecie. Bureau Veritas świadczy usługi w całym łańcuchu dostaw, od „pola do stołu”, oferując innowacyjne rozwiązania wykraczające poza zgodność z wymaganiami i standardami - promuje pełną identyfikowalność, bezpieczeństwo żywności oraz zrównoważoną produkcję spożywczą.

Największa w Polsce liczba wydawanych certyfikatów we wszystkich branżach rynku spożywczego, czyni Bureau Veritas Polska liderem w zakresie certyfikacji systemów bezpieczeństwa żywności oraz zrównoważonego rolnictwa w Polsce, w tym m.in. : BRC, IFS, FSSC 22000, HACCP, GMP+, Global G.A.P, MSC, VLOG (non GMO), produkcja biopaliw i bioenergii (ISCC, REDCert, SURE), Food Waste Management System oraz produkcja ekologiczna.