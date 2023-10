W 2022 r. 51 proc. firm w Unii Europejskiej inwestowało w poprawę efektywności energetycznej, co oznacza wzrost o 11 pkt proc. rdr – wynika z badania Europejskiego Banku Inwestycyjnego EIBIS 2023. Dodano, że w ostatnim roku finansowym udział rentownych firm w UE powrócił do poziomu sprzed pandemii.

Zgodnie z badaniem Europejskiego Banku Inwestycyjnego EIBIS 2023 (European Investment Bank Investment Survey), 33 proc. firm w Unii Europejskiej postrzega przejście na bardziej rygorystyczne normy i przepisy klimatyczne jako ryzyko, a 29 proc. jako szansę. "38 proc. firm w UE nadal nie spodziewa się żadnych skutków transformacji" - dodano.

Z raportu wynika, iż blisko 90 proc. firm w UE podjęło już działania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (wobec 82 proc. w Stanach Zjednoczonych). Jak wskazano, 67 proc. firm inwestuje w minimalizację ilości odpadów i recykling, ok. 59 proc. w efektywność energetyczną, a 32 proc. w nowe, mniej zanieczyszczające środowisko obszary działalności biznesowej i technologie.

Zaznaczono, iż w 2022 r. 51 proc. firm w UE zainwestowało w poprawę efektywności energetycznej, co oznacza wzrost o 11 pkt proc. rdr (z 40 proc. w edycji EIBIS 2022). Według badania EBI, najczęściej w efektywność energetyczną inwestowały firmy z sektora produkcyjnego (60 proc.) oraz duże firmy (63 proc.).

W raporcie podano, iż 64 proc. przedsiębiorstw odniosło straty w wyniku zmian klimatycznych, tj. o 7 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej.

"Jednak tylko około połowa tych firm podejmuje działania na rzecz uodpornienia działalności na zmiany klimatyczne, a tylko 13 proc. jest ubezpieczonych na wypadek szkód spowodowanych zmianą klimatu" - zauważono.

Według badania ok. 80 proc. firm w Unii Europejskiej odnotowało zyski w ostatnim roku finansowym, a tym samym udział rentownych firm powrócił do poziomu sprzed pandemii. "Transfery kapitałowe z sektora publicznego do prywatnego trzeci rok z rzędu wynoszą średnio blisko 2 proc. produktu krajowego brutto" - dodano.

Jak wynika z raportu, europejskie firmy poczyniły "znaczny postęp" w zakresie cyfryzacji, zmniejszając dystans do Stanów Zjednoczonych. Wskazano, iż ok. 70 proc. firm w UE korzysta obecnie z zaawansowanych technologii cyfrowych, "co sprzyja postpandemicznemu ożywieniu gospodarczemu".

W raporcie podkreślono jednak, że firmy sygnalizują również "negatywne perspektywy w zakresie dostępu do finansowania zewnętrznego w obliczu zaostrzających się warunków finansowania i stopniowego ograniczania wsparcia publicznego". Zauważono, że 81 proc. przedsiębiorstw postrzega także trudności w znalezieniu wykwalifikowanej kadry.

W ocenie cytowanej w raporcie wiceprezes EBI prof. Teresy Czerwińskiej, powrót do poziomu inwestycji sprzed pandemii to dobra prognoza dla gospodarki i rynku pracy w UE.

"Jednak należy zauważyć, że kontynuacja wzrostu inwestycji będzie zależeć od tego w jaki sposób firmy w UE poradzą sobie z głównymi barierami rozwoju: wysokimi cenami energii i niedoborem wykwalifikowanej kadry" - przekazała prof. Czerwińska.

Ankieta Grupy EBI na temat inwestycji, prowadzona od 2016 r., to coroczne badanie obejmujące około 13 000 firm. Dane zebrano w połowie 2023 r. od firm ze wszystkich państw członkowskich UE. W badaniu uwzględniono także próbę firm ze Stanów Zjednoczonych. Badanie gromadzi dane na temat charakterystyki i wyników firm, przeszłych działań inwestycyjnych i planów na przyszłość, źródeł finansowania, kwestii finansowych i innych wyzwań stojących przed firmami, takich jak zmiana klimatu, cyfryzacja i handel międzynarodowy.