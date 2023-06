58 proc. Polaków planuje spędzić tegoroczne wakacje w kraju, 22 proc. zamierza wyjechać za granicę, a 14 proc. zostać w domu - wynika z badania na zlecenie Związku Banków Polskich. Ponad połowa badanych przyznała, że przeznaczy na wypoczynek więcej niż w ubiegłym roku.

Według badania 58 proc. ankietowanych planuje spędzić tegoroczne wakacje w kraju, o 3 pkt proc. mniej niż przed rokiem. 22 proc. chce wyjechać za zagranicę, o 4 pkt proc. więcej.

14 proc. deklaruje, że zostanie w domu (wobec 15 proc. przed rokiem). Tak jak przed rokiem, 6 proc. badanych nie wie jeszcze, gdzie spędzi urlop i najprawdopodobniej decyzję podejmie w ostatniej chwili.

Respondenci, którzy nie zamierzają w te wakacje nigdzie wyjeżdżać, wskazali, że przyczyną jest pogorszenie ich sytuacji finansowej (41 proc., wzrost o 9 pkt proc. w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem). 31 proc. zadeklarowało, że zazwyczaj nie korzysta z wyjazdów wypoczynkowych. Co czwarty badany zostanie w domu z powodu wzrostu cen wyjazdów.

Ponad połowa badanych zadeklarowała, że przeznaczy na wypoczynek więcej niż w ubiegłym roku. Co trzeci nie zamierza wydawać więcej.

"Średnio na wakacje, w przeliczeniu na osobę, zamierzamy wydać w bieżącym roku 1614 zł, podczas gdy w ubiegłym roku było to 1358 zł. Należy zatem liczyć się z tym, że za tegoroczne wakacje zapłacimy nawet o 20 proc. więcej niż przed rokiem. Warto pamiętać, że jest to kwota uśredniona, wynikająca z przeliczenia tego, ile zamierzamy wydać i ile osób będzie nam towarzyszyć" - skomentował Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich.

Podobnie jak przed rokiem Polacy zamierzają sfinansować wakacyjny wypoczynek przede wszystkim z własnych zasobów. 85 proc. nie zamierza sięgać po kredyt lub pożyczkę na sfinansowanie wakacyjnych planów. Taką możliwość rozważa co dziesiąty badany. Jak podano, potwierdzają to wyniki majowego "Monitora Bankowego" ZBP. Bankowcy pytani o to, czy zauważają wzrost zainteresowania ofertą kredytów i pożyczek na wakacyjny wypoczynek, w zdecydowanej większości udzielili przeczącej odpowiedzi.

W badaniu zapytano też o dodatkowe wydatki Polaków w okresie wakacyjnym. 26 proc. wykorzysta lato i przeprowadzi remont mieszkania czy domu, 21 proc. zadba o zdrowie, 18 proc. przeznaczy dodatkowe kwoty na różne okolicznościowe uroczystości, takie jak wesela. 17 proc. badanych kupi latem nowy sprzęt RTV. Zakup nowego auta w tym okresie planuje 7 proc. badanych. 4 proc. zainwestuje w edukację i zapisze się na kursy językowe. Prawie co czwarty badany nie planuje żadnych dodatkowych wydatków w lecie.

Badanie przeprowadziła w czerwcu agencja badawcza Minds&Roses techniką wywiadów internetowych na reprezentatywnej próbie Polaków liczącej 1000 osób.