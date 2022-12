W 2012 r. z internetu w ogóle nie korzystało 40,9 proc. Polaków, a na co dzień w sieci bywało 35,9 proc. 10 lat później internet jest codziennością dla 69,3 proc. z nas, a odsetek osób, które pozostają offline, zmalał do 17,9 proc. – podano w raporcie Digital Care Group.

69,3 proc. Polaków codziennie używało internetu w 2022 r. /fot. Unsplash

Szybki przyrost użytkowników internetu

Zgodnie z udostępnionym w środę raportem firmy Digital Care "10 lat mobilnej rewolucji" wynika, że w 2012 r. z internetu w ogóle nie korzystało 40,9 proc. Polaków, codziennie używało go 35,9 proc., a 8,7 proc. bywało online cztery-pięć razy w tygodniu. W 2022 r. offline pozostaje 17,6 proc. mieszkańców Polski, na co dzień z sieci korzysta 69,3 proc., a cztery-pięć razy w tygodniu - 7,1 proc.

Na tak gwałtowną zmianę ma wpływ kilka czynników - dostępność internetu, jego cena czy jakość połączenia - wskazano w analizie.

W raporcie stwierdzono również, że w ciągu dekady doszło do przeskoku technologicznego w Polsce. W 2012 roku posiadanie smartfona deklarowało 5,4 proc. Polaków, a w 2022 już 76,8 proc. Zmniejszył się odsetek osób posiadających komputer stacjonarny (z 31,6 proc. w 2012 roku do 4,7 proc. w 2022 roku), a jednocześnie wzrósł procent Polaków korzystających z laptopów z 20 proc. do 42 proc. w tym samym okresie czasowym - wynika z raportu. Dodano, że niemal dwukrotnie zwiększył się odsetek osób posiadających konsolę do gier (z 2,9 proc. w 2012 roku do 5,7 proc. w 2022 roku).

Rola smartfonów "Obecnie smartfon może zastąpić nam już nie tylko cały portfel, ale także pozwala na przeniesienie do świata online edukacji, pracy czy opieki medycznej. Możliwe, że zyska kolejne funkcjonalności, ponieważ rozwój technologiczny będzie tylko dalej postępować. Ekspansja smartfonów nie będzie już jednak tak gwałtowna jak dotychczas - z uwagi na problemy gospodarcze, geopolityczne czy wciąż związane z pandemią koronawirusa - stwierdziła cytowana w raporcie Urszula Krassowska z Kantar Public Polska.

W raporcie przytoczono również dane światowe dotyczące obecności w internecie. Według danych z DataReportal - wskazano w analizie - w styczniu 2012 roku 30 proc. światowej populacji korzystało z internetu, a w styczniu 2021 odsetek ten wyniósł 59,5 proc. Podobna tendencja dotyczy globalnie aktywnych użytkowników social mediów - wzrost z 22 proc. do 53,6 proc. w tym samym okresie czasowym - podano w raporcie. Dodano, że w tym samym czasie, liczba użytkowników urządzeń mobilnych na świecie wzrosła z 66,6 proc. do 86 proc.