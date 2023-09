Promocja transportu publicznego przy spełnieniu unijnych norm klimatycznych będzie wymagała ok. 7 mld euro w przypadku kolei i ok. 40 mld euro w przypadku autobusów w latach 2025-2050 - wynika z raportu opublikowanego przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy.

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy opublikował w piątek analizę, w której zweryfikowano możliwe ścieżki rozwoju transportu pasażerskiego w Polsce. Raport pt. "Polska Net-Zero 2050 Rola transportu publicznego w świetle pakietu +Fit for 55+ i perspektywy roku 2050" został przygotowany przez Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (CAKE/KOBiZE).

W raporcie przedstawiono m.in. skumulowane koszty promowania transportu publicznego w Polsce w latach 2025-2050 w dwóch "klimatycznych" scenariuszach. Pierwszy z nich, Neu Public, to scenariusz neutralności bez zakazu sprzedaży pojazdów spalinowych oraz promocja transportu publicznego. Drugi, Neu Public 55, zakłada neutralność wraz z zakazem sprzedaży nowych spalinowych samochodów osobowych od 2035 r. oraz promowanie transportu publicznego.

Zgodnie z raportem skumulowane koszty promocji transportu publicznego w latach 2025-2050 w scenariuszu Neu Public dla kolei wyniosą 7,1 mld euro, dla autobusów ogółem 40,9 mld euro, a dla autobusów miejskich 4,5 mld euro. Średnioroczne koszty miałby wynieść odpowiednio 0,3, 1,6 oraz 0,2 mld euro.

Dla scenariusza Neu Public 55 łączne koszty sięgnęłyby dla kolei 6,9 mld euro, dla autobusów 39,6 mld euro, a autobusów miejskich 4,4 mld euro. Średnioroczne koszty oszacowano na tym samym poziomie, jak w przypadku scenariusza Neu Public.

"Koszty ponoszone na rzecz promowania transportu publicznego dotyczyć będą nie tylko obniżenia opłat za przejazd. Dotyczyć będą również niezbędnych inwestycji związanych z transformacją taboru w kierunku zeroemisyjnym, utrzymaniem i zapewnieniem odpowiedniej oferty komunikacyjnej (np. poprzez zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów oraz pociągów, długości składów czy obłożenia przejazdów autobusami)" - wskazano w raporcie.

Autorzy analizy dodali, że wzrost aktywności pasażerskiej i wykorzystania technologii zeroemisyjnych przełoży się na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. W scenariuszu Neu Public 55 transport pasażerski będzie zużywał w Polsce ok. 8 TWh energii elektrycznej w 2030 r. i 34 TWh w 2050 r.

Wprowadzenie zakazu sprzedaży spalinowych samochodów osobowych od 2035 r. i równoczesne promowanie transportu zbiorowego wpłyną na znaczące redukcje emisji - podano. Jak przekazano, w 2050 r. emisje w transporcie pasażerskim zostaną obniżone do ok. 8 Mt CO2. W scenariuszu Neu Public 55 redukcja emisji dwutlenku węgla w transporcie pasażerskim w Polsce w 2050 r. względem roku 2020 spadnie o ok. 74 proc. "Głównymi źródłami emisji w krajowym transporcie pasażerskim w 2050 r. pozostaną samochody osobowe oraz lotnictwo (3,1 Mt samochody osobowe, 3,8 Mt lotnictwo)" - poinformowano.