65 proc. małych i średnich firm handlowo-usługowych uważa, że szybsza i sprawniejsza obsługa klienta to główne zalety płatności bezgotówkowych - wskazano w raporcie „Płatności bezgotówkowe w polskich MŚP”. Jak dodano, 44 proc. ankietowanych dysponuje terminalem płatniczym.

Za największą korzyść związaną z akceptowaniem bezgotówkowych transakcji małe i średnie firmy handlowo-usługowe uznały szybszą i sprawniejszą obsługę klientów (65 proc. wskazań). Na kolejnych miejscach respondenci wymienili: wizerunek nowoczesnej firmy (51 proc.), mniejsze ryzyko związane z rozliczaniem płatności, czyli mniej pomyłek np. podczas wydawania reszty (46,5 proc.), mniejsze ryzyko związane z oszustwami i kradzieżami (43 proc.) oraz lepszą kontrolę budżetu (39,5 proc.) - wskazano w raporcie "Płatności bezgotówkowe w polskich MŚP" Fiserv Polska, właściciela marki PolCard from Fiserv.

Według raportu 44 proc. ankietowanych dysponuje terminalem płatniczym, a 6 proc. - aplikację płatniczą. Natomiast w przypadku firm, które nie korzystają z terminala, co druga z nich (prawie 51 proc.) odpowiada, że powodem tej decyzji jest to, iż całość lub większość prowadzonej działalności nie wymaga bezpośredniego kontaktu z klientem. Z kolei prawie 26 proc. respondentów twierdzi, że rzadko jest pytanych o możliwości zapłacenia bezgotówkowo, a 25 proc. "nie dostrzega korzyści z posiadania terminala płatniczego".

Prezes Fiserv Polska Krzysztof Polończyk zwrócił uwagę, że terminal to obecnie urządzenie wielofunkcyjne i nie służy wyłącznie do przyjmowania płatności. Wskazał m.in. na możliwość integracji kasy fiskalnej z terminalem. "Pozwala to na zautomatyzowanie procesów, zniwelowanie ludzkich błędów czy szybszą obsługę klienta" - posumował, komentując dla PAP wyniki raportu.