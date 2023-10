Biznes i technologie

Raport: do 2025 r. wartość biznesowa powstająca dzięki AI i uczeniu maszynowemu wyniesie 4,4 bln dol.

Autor: PAP

Data: 02-10-2023, 13:45

Do 2025 r. wartość biznesowa powstająca dzięki sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu wyniesie 4,4 bln dol. – wynika z raportu Unlocking the power of AI. Dziewięć na dziesięć firm zamierza w trakcie kolejnych trzech lat dołączyć do grona liderów w obszarze implementacji AI – dodano.