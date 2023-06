Do korzystania z auta w abonamencie zniechęcają ewentualne dopłaty za przekroczenie umownego limitu kilometrów czy nieutrzymywanie auta w odpowiednim stanie - wynika z badania „Czas wynajmu aut”.

Według badania, 16 proc. kierowców, którym zdarzyło się wypożyczać samochód, korzysta z takiego rozwiązania na co dzień w zastępstwie posiadania własnego pojazdu lub przemieszczania się komunikacją miejską.

Jak podano, do długoterminowego najmu samochodu w pierwszej kolejności zniechęcają kierowców ewentualne dopłaty za przekroczenie umownego limitu kilometrów i nieutrzymywanie auta w odpowiednim stanie (po 36 proc. odpowiedzi). Co trzecia osoba posiadająca prawo jazdy zadeklarowała, że jej zdaniem do skorzystania z auta w abonamencie może zniechęcać wysoka cena wykupu auta na koniec najmu. Obawy kierowców budzą też ewentualne ograniczenia np. związane z wyjazdem autem za granicę (31 proc.) czy przewozem zwierząt (28 proc.).

Co czwarty zmotoryzowany Polak stwierdził, że do skorzystania z takiej opcji zniechęca go to, że właścicielem pojazdu do końca umowy pozostaje firma finansująca (26 proc.). Dla 3 proc. kierowców barierą byłaby cena abonamentu, a 10 proc. nie widzi żadnych minusów takiej usługi.

Zmotoryzowanych Polaków do skorzystania z najmu długoterminowego samochodu zachęciłoby wliczenie w miesięczny abonament kosztów napraw, serwisu oraz ubezpieczenia (35 proc. wskazań). 29 proc. osób podobałaby się możliwość skorzystania z takiej usługi bez wkładu własnego. Co piąty kierowca chętnie wykorzystałby to rozwiązanie jako możliwość jeżdżenia autem klasy premium bez ponoszenia jednorazowego, dużego wydatku. Najczęściej odpowiadali tak mieszkańcy dużych miast, takich jak Warszawa czy Kraków (29 proc.), i 50-latkowie (30 proc.).

31 proc. ankietowanych nie potrafiło znaleźć żadnych korzyści wynikających z korzystania z auta na abonament. Wśród nich przeważały osoby z małych miast do 50 tys. mieszkańców (46 proc.) i 60-latkowie (41 proc.).

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Multirent metodą CATI przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS). Przeprowadzono je od 30 marca do 3 kwietnia br. na próbie 1000 Polaków.