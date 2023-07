Ceny energii w Polsce dla gospodarstw domowych były jednymi z niższych w Unii Europejskiej w drugiej połowie 2022 r. Taniej za energię płacili Chorwaci, Holendrzy, Maltańczycy, Bułgarzy i Węgrzy. Najdrożej było w Danii, Belgii i Irlandii – wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu Eurostatu.

Z dokumentu wynika, że średnia cena za kWh energii w Danii w drugiej połowie ub. r. wynosiła ok. 0,6 euro. Nieco mniej było w Belgii (ok. 0,45 euro) i Irlandii (ok. 0,4 euro).

Najtaniej było na Węgrzech, w Bułgarii i na Malcie (w każdym z tych krajów cena wyniosła ok. 0,1 euro za kWh). Konsumenci w Danii płacili zatem 5,4 razy więcej za prąd niż ci na Węgrzech.

W Polsce było to ok. 0,15 euro. Średnia dla UE wyniosła ok. 0,3 euro.

Ceny energii elektrycznej składają się zazwyczaj z trzech elementów: podstawowej ceny energii, opłat sieciowych oraz podatków i/lub opłat.

Udział podatków i opłat w ogólnej cenie detalicznej różni się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich UE. W następstwie gwałtownego wzrostu cen energii po rosyjskiej agresji na Ukrainę wiele rządów w UE udzieliło jakiejś formy dotacji, aby pomóc gospodarstwom domowym i firmom.

Dotacje te - w formie refundacji/dodatków - były niekiedy większe niż podatki i daniny; tak było na przykład w Holandii w przypadku energii elektrycznej.

Ranking dotyczył gospodarstw domowych o rocznym zużyciu prądu w przedziale 2500-5000 kWh.

Statystyka znalazła się w 6. edycji raportu "Kluczowe dane liczbowe w Europie". Publikacja zawiera wybór interesujących kluczowych statystyk dotyczących Unii Europejskiej (UE), jej państw członkowskich oraz krajów należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Z Brukseli Łukasz Osiński