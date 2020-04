Raport: Jak kształtują się płace obecnie, a jak zmieni je COVID-19?

Raport płacowy Antal wskazuje, że średnie wynagrodzenie oferowane specjalistom i menedżerom w ubiegłym roku wyniosło 12 614 zł brutto miesięcznie i wzrosło o 6% rok do roku. Odnotowany wzrost był o 4 punkty procentowe wyższy niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

Wynagrodzenia w 2020 roku

Eksperci Antal prognozują, że mimo iż wzrost wynagrodzeń nie będzie tak odczuwalny w bieżącym roku, to w większości przypadków poziom płac utrzyma się na podobnym poziomie do ubiegłego roku.

– Ostatnie lata przynosiły sukcesywny wzrost przeciętnych wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom. Obecna sytuacja na rynku pracy związana z pandemią Covid-19 i spowolnieniem gospodarczym może przełamać tendencję wzrostową i wpłynąć na zahamowanie dynamiki wzrostu płac – komentuje Artur Skiba, prezes Antal.

Na rynku będzie można również zaobserwować rosnące rozwarstwienie dochodów. Część specjalistów i menedżerów z branż najbardziej dotkniętych kryzysem obniży swoje oczekiwania finansowe. Z drugiej jednak strony najbardziej pożądani przedstawiciele średniej i wyższej kadry, doceniając w większym stopniu bezpieczeństwo zatrudnienia u obecnego pracodawcy zdecyduje się na zmianę pracy tylko w przypadku otrzymania niezwykle konkurencyjnej oferty. O takie osoby firmy nadal będą musiały walczyć na rynku.

Komu wzrośnie, komu spadnie

Analizy Antal wskazują, że do zawodów, którym nie grozi spadek wynagrodzeń należą przede wszystkim eksperci w zakresie kanałów digital, IT, automatyzacji procesów, a także finansiści. W tych obszarach spodziewane są niewielkie wzrosty oferowanych płac. Wynika to z rosnącego zapotrzebowania firm na kompetencje umożliwiające działanie organizacji w większym stopniu zdalnie oraz dotarcie do klientów za pośrednictwem kanałów online. Zawody, których przedstawiciele będą częściej skazani na chwilowe zamrożenie rosnących oczekiwań finansowych to specjaliści ds. sprzedaży, inżynierowie, a także przedstawiciele wyższej kadry zarządzającej. W tym ostatnim przypadku, wynagrodzenie jest powiązane z realizacją planów organizacji, a w obecnej sytuacji mogą one zostać zmienione lub opóźnione w związku z zawirowaniami na światowych rynkach.

– Firmy obecnie prowadząc rekrutacje będą bardzo dokładnie analizować jaką wartość dodaną dany kandydat wniesie do organizacji. Kompetencje związane z nowymi technologiami i szeroko rozumianą optymalizacją pracy, głównie w aspekcie kosztowym będą bardzo cenione przez przedsiębiorstwa. To jak zostanie przedstawiona kandydatura danego specjalisty może bardzo znacząco wpłynąć na poziom oferty finansowej – podkreśla Fabian Pietras, menedżer Antal IT Services.

