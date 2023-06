RMF FM, Radio Zet, Eska oraz Program Pierwszy Polskiego Radia to liderzy słuchalności - wynika z raportu Krajowego Instytutu Mediów, udostępnionego w piątek. Są to wyniki badania słuchalności treści audio za okres grudzień 2022 – maj 2023.

Krajowy Instytut Mediów opublikował na swojej stronie KIM.gov.pl kolejne wyniki ciągłego badania słuchalności treści audio (Audio Track). Dane obejmują wskaźnik zasięgu dziennego, słuchalności dziennej, wskaźnik udziału dziennego w czasie słuchania oraz średni czas słuchania ogólnopolskich stacji radiowych.

Zasięg dzienny to odsetek osób mieszkających na danym obszarze, które zadeklarowały, że w dniu poprzedzającym wywiad, choćby przez krótką chwilę słuchały danej stacji radiowej. Według raportu zasięg dzienny stacji koncesjonowanych największy odsetek słuchaczy deklarował słuchanie radia RMF FM. W okresie od grudnia 2022 roku do maja 2023 wynosił on 17,6 proc. Na drugim miejscu jest Radio Zet z 9,2 proc., na trzecim miejscu uplasowała się Eska z wynikiem 5,5 proc., a na czwartym Program Pierwszy Polskiego Radia - 4,1 proc.

Słuchalność dzienna to łączna liczba osób deklarujących słuchanie danej stacji, przedstawiona jako procent ogółu osób deklarujących słuchanie radia poprzedniego dnia. W okresie grudzień 2022 - maj 2023 największy wynik słuchalności dziennej osiągnęła stacja RMF FM - 32,6 proc., drugie miejsce ma Radio ZET - 17 proc. trzeci wynik ma Eska, jest to 10,2 proc. na czwartym miejscu uplasowała się Jedynka - Program Pierwszy Polskiego Radia z wynikiem 7,5 proc.

Wskaźnik udziału dziennego w czasie słuchania opisuje procentowy udział danej stacji w łącznym czasie słuchania radia w dniu poprzedzającym wywiad. W tym zestawieniu, jak wynika z raportu na pierwszym miejscu jest RMF FM (29,5 proc.), na drugim Radio ZET (12,7 proc.), na trzecim Jedynka - Program 1 Polskiego Radia (7,2 proc.) a na czwartym Eska (6,4 proc.)

Średni dzienny czas słuchania stacji określa jak długo przeciętny słuchacz słuchał w dniu poprzedzającym badanie danej stacji radiowej. Wskaźnik podawany jest w minutach. Z raportu KIM dowiadujemy się, że RMF FM plasujący się na pierwszym miejscu był słuchany przez 154 minuty, Radio Zet przez 138 minut, Jedynka - Program Pierwszy Polskiego Radia przez 167 minut, a Eska 111 minut.

Badanie treści audio realizowane jest w sposób ciągły, na w pełni reprezentatywnej próbie. Miesięcznie realizowanych jest 11 900 wywiadów. Każdego dnia (z wyłączeniem dni świątecznych i długich weekendów) przeprowadzane są średnio 420 wywiady telefoniczne.

Badaniem objęte są osoby w wieku 15 lat i więcej, zamieszkujące na terenie Polski, do których numery telefonów komórkowych zostały wygenerowane losowo. Cechą samej próby jest duża szczegółowość, pozwalająca pokazać kompleksowy obraz słuchalności treści audio.

Dane z Audio Tracka są publikowane w cyklach miesięcznych, w połowie miesiąca (dane ogólnopolskie) i na końcu każdego miesiąca (dane dla rynków lokalnych). Raporty obejmują wyniki dla stacji koncesjonowanych oraz stacji nadających przez Internet. Bieżący raport zawiera dane z sześciu ostatnich miesięcy, obejmując okres grudzień 2022 - maj 2023.

Cały raport jest dostępny pod adresem: https://kim.gov.pl/wyniki-badan/.