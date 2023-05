W kwietniu br. mniej ogłoszeń o pracę w internecie; na przełomie trzeciego i czwartego kwartału br. ich liczba może spaść do poziomu sprzed pandemii - wynika z Barometru Ofert Pracy.

Barometr Ofert Pracy - przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych - wskazuje na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu. W kwietniu br. wskaźnik wyniósł 302,7 pkt, a w marcu br.: 321,8 pkt.

Jak podkreślili analitycy, Barometr Ofert Pracy "po kilkumiesięcznym wyhamowaniu w kwietniu wyraźnie spadł".

"Po spadkach wartość wskaźnika zmalała do najniższego poziomu od sierpnia 2021 r., w którym po raz ostatni wskaźnik oscylował wokół 300 punktów. Co więcej, powiększa się liczba kategorii ofert pracy, dla których na skutek spowolnienia gospodarczego, liczba ogłoszeń zmalała do poziomu równemu lub mniejszemu od wartości obserwowanych przed pandemią koronawirusa" - poinformowano.

Jak dodano, przy zachowaniu dotychczasowego tempa redukcji, liczba ogłoszeń o pracę ukazujących się w internecie, na przełomie trzeciego i czwartego kwartału br., może spaść do poziomu sprzed pandemii koronawirusa.

Z barometru wynika, że w większości przypadków obserwowane spadki miały charakter koniunkturalny; obserwowano też takie kategorie, dla których spadki mogą mieć długofalowe przyczyny.

"W największym stopniu dekoniunktura przyczyniła się do spowolnienia aktywności rekrutacyjnej w zawodach technologicznych i tych związanych z rozwojem przedsiębiorstw. Spowodowane jest to polityką ograniczania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej" - podano.

Według analityków, choć prawdopodobnie obserwujemy już pierwsze oznaki dezinflacji, powrót do poziomu referencyjnego NBP, a w konsekwencji rozpoczęcia luzowania polityki monetarnej nie jest kwestią bieżącego roku.

"Dalsze schłodzenie gospodarki oraz niestabilność geopolityczna będą towarzyszyły kurczeniu się liczby wakatów zarówno poprzez zmniejszanie aktywności istniejących, jak i przez ograniczenie powstania nowych podmiotów gospodarczych" - oceniono.

Jak podano, w kwietniu, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, spadek liczby internetowych ofert zatrudnienia w stosunku do wartości sprzed miesiąca wystąpił we wszystkich województwach. Relatywnie największe ich ograniczenie odnotowano w woj. lubuskim, warmińsko-mazurskim oraz opolskim, zaś najmniejsze - w woj. mazowieckim, łódzkim oraz śląskim.

Największe spadki odnotowano w zawodach związanych z naukami ścisłymi oraz w usługach, zaś najmniejsze dla pracowników fizycznych. "W tej ostatniej grupie od początku roku liczba ogłoszeń o zatrudnieniu rosła. Kwiecień był pierwszym miesiącem w bieżącym roku, w którym spadła. Podobne tendencje tylko słabsze odnotowaliśmy dla zawodów wymagających wykształcenia w naukach społecznych" - podano.

Jak dodano, od początku roku występuje spadek liczby ogłoszeń o pracę dla zawodów wymagających wykształcenia w usługach i naukach inżynieryjnych lub ścisłych.

Z barometru wynika, że w zawodach wymagających wykształcenia w naukach społecznych lub prawnych w kwietniu ogłoszeń o zatrudnieniu przybyło jedynie dla pracowników zajmujących się grafiką, nieruchomościami oraz wsparciem telefonicznym. Wśród grupy ofert pracy skierowanych do absolwentów nauk ścisłych lub inżynieryjnych w kwietniu ogłoszeń wszędzie było mniej. W zawodach usługowych w kwietniu ogłoszeń przybyło jedynie dla pracowników branży turystycznej.

Najczęściej poszukiwanymi zawodami do pracy za granicą były: robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków), robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni, elektrycy i elektronicy, kierowcy i operatorzy pojazdów oraz robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni.

Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Dane na temat ofert zbierane są każdego miesiąca. Następnie pozbawiane są czynnika sezonowego.