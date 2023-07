Przeciętny polski internauta spędza codziennie 5,5 godz. w sieci; co drugi czuje się w niej bezpiecznie - wynika z raportu Banku Pekao. 78 proc. badanych korzysta ze skrzynki e-mail, 68 proc. z portali społecznościowych, 67 proc. z bankowości elektronicznej, a 64 proc. robi zakupy online - dodano.

Zgodnie z raportem Banku Pekao "Czy czujesz się bezpiecznie w internecie?" jako podstawowe urządzenia używane przez badanych do korzystania z sieci najczęściej wskazywano: telefon lub smartfon (98 proc.), laptop czy komputer (88 proc.), smart TV (28 proc.) i tablet (20 proc.).

"5,5 godziny - tyle czasu spędza codziennie w internecie przeciętny Polak, co drugi czuje się w nim bezpiecznie" - czytamy w informacji dotyczącej raportu.

Z opracowania wynika, że 78 proc. badanych korzysta ze skrzynki e-mail; 68 proc. z portali społecznościowych; 67 proc. z bankowości elektronicznej; 65 proc. wyszukuje informacje na konkretny temat; a 64 proc. robi zakupy online.

50 proc. internautów czuje się bezpiecznie korzystając z sieci, 13 proc. - mało bezpiecznie, a 37 proc. - ani bezpiecznie, ani niebezpiecznie.

Według badanych najmniej bezpiecznymi miejscami w internecie są: portale randkowe (47 proc. wskazań), platformy oferujące zakup używanych rzeczy (36 proc.) oraz media społecznościowe (33 proc.). Zdaniem 82 proc. respondentów najlepszą odpowiedzią na zagrożenia w sieci jest rozwaga i bycie uważnym.

"Aby uchronić się przed oszustwami i atakami internauci stosują różne zabezpieczenia. Jednak najczęstszą taktyką jest unikanie" - wskazano.

Jak dodano, ponad połowa respondentów unika otwierania linków lub załączników pochodzących z nieznanych źródeł; 42 proc. badanych osób korzysta z programów antywirusowych; 40 proc. unika publicznego wi-fi; 38 proc. stosuje hasła/PIN-y do kont lub urządzeń; 36 proc. uważa na to, co zamieszcza w sieci. Około 30 proc. badanych nie zamieszcza zdjęć w internecie. Zarazem 50 proc. respondentów uważa, że stosowane zabezpieczania nie wpływają znacząco na wygodę korzystania z internetu.

36 proc. badanych ocenia swoją wiedzę o sieci jako zdecydowanie lub raczej dużą, a 53 proc. deklaruje otwartość na poszerzenie wiedzy. Zdaniem 55 proc. ankietowanych banki powinny być odpowiedzialne za informowanie o zagrożeniach istniejących w sieci.

Raport Banku Pekao "Czy czujesz się bezpiecznie w internecie?" został opracowany na podstawie badania przeprowadzonego przez Instytut GFK Polonia metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) na ogólnopolskiej próbie 1000 internautów w wieku 18 lat i więcej.