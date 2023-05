Rośnie luka pracowników o niezbędnych umiejętnościach związanych z IT; 70 proc. dyrektorów IT twierdzi, że na rynku jest niedobór kandydatów specjalizujących się w działaniach w chmurze - wynika z raportu ManpowerGroup "IT World of Work".

Raport analizuje siedem globalnych trendów branży nowych technologii i pokazuje ich wpływ na rynek pracy. Jak zauważono, zwiększony popyt na talenty i umiejętności IT oraz potrzeba nieustannego podnoszenia kwalifikacji pracowników w celu dotrzymania kroku galopującej transformacji cyfrowej sprawiają, że niedobór kandydatów o pożądanych umiejętnościach pogłębia się. W opracowaniu wskazuje się na dane IDC, zgodnie z którymi już teraz 70 proc. dyrektorów IT mówi o tym, że na rynku pracy jest niedobór kandydatów specjalizujących się w działaniach w chmurze.

Pierwszym trendem, na który zwrócono uwagę w raporcie jest kwestia sztucznej inteligencji i wsparcia jakie może oferować w codziennej pracy. Jak podkreślono, firmy starając się utrzymać przewagę konkurencyjną w swoich branżach inwestują w rozwój innowacji wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI). Według przywołanych danych McKinsey, ponad połowa organizacji twierdzi, że wdrożyło 2,5 razy więcej działań z obszaru AI w co najmniej jednym obszarze swojej działalności w porównaniu z rokiem 2017. Wskazano też, że duże inwestycje, takie jak udział Microsoftu w ChatGPT o wartości około 10 mld dolarów, także przyspieszają implementację tego typu rozwiązań w świecie szeroko rozumianego biznesu.

Cytowany w raporcie dyrektor Experis w Polsce Adam Wojtaszek podkreśla, że obszar sztucznej inteligencji i zastosowania jej w różnych dziedzinach naszego życia zyskuje coraz większy rozgłos. "Naturalnie generuje to także zainteresowanie ze strony biznesu. Oczywiście, jak w przypadku każdej dużej zmiany, a wielu uważa, że ta należy do kategorii rewolucyjnych, pojawia się masa zagrożeń i ryzyk" - zauważył.

Zwrócił uwagę na kwestię przełożenia szerokiego zastosowania sztucznej inteligencji na zapotrzebowanie na pracowników, ich umiejętności czy doświadczenie.

"Choć obserwowany szum wokół AI jest duży i wskazuje na dużą dynamikę zmian, to uważam, że możemy spać spokojnie, bowiem przechodziliśmy już podobne etapy. Nie ulega wątpliwości, że będziemy musieli poszerzyć wachlarz swoich umiejętności, ale nadal w cenie pozostaną umiejętności miękkie, na które pracodawcy już od jakiegoś czasu kładą coraz większy nacisk" - wskazał Wojtaszek.

W raporcie ManpowerGroup podkreślono, że innowacje generują zapotrzebowanie na nowe talenty. W miarę upowszechniania się AI zwiększy się jej wykorzystanie w procesach automatyzacji. Będzie także w większym stopniu wykorzystywana w realizacji zadań, które obecnie wykonywane są tylko przez ludzi. Dodano, że wykorzystanie narzędzi AI wzrasta też na rynku pracy, między innymi w obszarze rekrutacji, procesach zarządzania wydajnością, podczas planowania zatrudnienia oraz rozwoju kariery, czy przy analizie zaangażowania pracowników. W opracowaniu wskazano, że wykorzystanie AI generuje zwiększone zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów, takich jak inżynierowie uczenia maszynowego, data scientist, czy inżynierowie przetwarzania języka naturalnego. Podobnie ma rosnąć rynek testowania oprogramowania, który zmienia się, by sprostać zwiększonemu popytowi. Według Global Market Insights jego wartość wzrośnie z 40 mld dol. w 2021 r. do 70 mld dol. do 2030 r.

Raport wskazuje, że kolejnym trendem rynku IT jest przyspieszenie inwestycji organizacji w transformację cyfrową, przenoszenie możliwych działań do świata wirtualnego. Przywołane dane McKinsey pokazują, że 70 proc. menedżerów wyższego szczebla w dużych firmach bierze pod uwagę możliwość tworzenia digital twins, czyli "cyfrowych bliźniaków", zdefiniowanych jako wirtualny model fizycznego zasobu, osoby lub procesu. Zgodnie z raportem do 2026 r. rynek ten wzrośnie do 48 mld dol.

W opracowaniu podkreślono, że organizacje zwiększają swoje działania w celu digitalizacji i przeniesienia coraz większej ilości materiałów do chmury. Według IDC do 2025 roku niemal połowa całej infrastruktury dedykowanej obliczeniom wymagającym wzmożonej wydajności, jak sztuczna inteligencja czy systemy obliczeniowe dużej skali (HPC), będzie oparta właśnie na chmurze.

ManpowerGroup zwraca uwagę, iż kolejnym trendem jest rozwój rynku technologii związanych z rzeczywistością rozszerzoną oraz rozwiązania dotyczące współpracy wirtualnej w miejscu pracy. "Informacje Statista zaprezentowane podczas Światowego Forum Ekonomicznego mówią o tym, że aplikacje te do 2030 roku mogą zyskać nawet 700 mln użytkowników. Dynamicznie rośnie także obszar internetu rzeczy (IoT) - prognozy mówią o tym, że ich liczba potroi się z 8,6 mld w 2019 do niemal 30 mld w 2030 roku. Ma na to wpływ między innymi rozwój sieci komórkowych 5G, które znacznie przyspieszają możliwości oraz wydajność urządzeń IoT zarówno w sektorze konsumenckim, jak i biznesowym" - wskazano.

Podkreślono jednocześnie, iż rozwój tych technologii powoduje zwiększone zapotrzebowanie na talenty i umiejętności IT, których i tak jest niedobór na rynku pracy.

Kolejnym trendem jest cyberbezpieczeństwo i coraz większa popularność tzw. skalowania Zero-Trust. "Jego działanie opiera się na zerowym zaufaniu, prawa dostępu do zasobów są przyznawane użytkownikom na podstawie ich segmentacji oraz w kontekście dostępu do nich. Jak podaje Microsoft, 73 proc. organizacji zwiększa budżety przeznaczone na wspieranie i wykorzystywanie tej technologii w swoich organizacjach. Choć globalna luka kompetencyjna w tym obszarze powiększa się, to globalni liderzy HR deklarują, że cyberbezpieczeństwo jest ich priorytetem nr 1 w zakresie zatrudniania i uzupełniania luk kompetencyjnych" - dodano.

W raporcie zwraca się również uwagę na kwestię robotyzacji i zwiększonego zapotrzebowania na specjalistów w tym zakresie. "Dane BCG mówią o tym, że globalny rynek tego obszaru wzrośnie do 2030 roku nawet do 160-260 mld dol. z około 25 mld dol. w roku 2021. Implementacja w firmach działań i rozwiązań z zakresu robotyki obniża także koszty operacyjne. Według szacunków Gartnera, do 2024 roku organizacje obniżą koszty operacyjne o 30 proc. dzięki połączeniu technologii hiperautomatyzacji z zaprojektowanymi na nowo procesami operacyjnymi. UiPath z kolei wskazuje na poprawę produktywności - do 2025 roku globalne zastosowanie automatyzacji procesów pozwoli firmom na zaoszczędzenie 55 mld dol" - podsumowano.