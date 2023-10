Polska znalazła się na drugim miejscu wśród najbardziej popularnych lokalizacji dla Centrów Usług Wspólnych – wynika z raportu Global Shared Services & Outsourcing Survey 2023. Spośród 57 państw na pierwszym miejscu znalazły się Indie, a na trzecim Meksyk.

Zgodnie z raportem Global Shared Services & Outsourcing Survey 2023 firmy doradczej Deloitte, w obliczu dynamicznych zmian gospodarczych centra usług biznesowych wciąż priorytetowo traktują kwestię redukcji kosztów. Wskazano, iż ok. 70 proc. centrów Global Business Services (GBS) planuje reorganizację portfela usług świadczonych w modelu GBS przy zachowaniu dotychczasowych lokalizacji. W przypadku decyzji o zmianie lokalizacji ponad połowa z nich jest podyktowana dążeniem do obniżenia kosztów. "Warto również zwrócić uwagę na to, że istotna część zmian lokalizacji wynika z poszukiwania pracowników o określonych kompetencjach" - wskazano.

W badaniu podano, że głównymi funkcjami obsługiwanymi przez GBS są: finanse (wskazywane przez 91 proc. badanych) HR (62 proc.), IT (57 proc.) oraz zakupy (52 proc.). Zauważono, że rodzaj funkcji obsługiwanych przez GBS "zasadniczo nie ulega zmianom". Wskazano jednak, że w ramach tych funkcji coraz częściej do GBS są przenoszone "bardziej wyrafinowane elementy procesów", czyli nie tylko transakcyjne i raportowe, ale również takie, które wspierają podejmowanie decyzji w organizacji.

Jak wynika z raportu, Centra Usług Wspólnych (SSC) oraz GBS "charakteryzują się rosnącą zwinnością, są w większym stopniu scyfryzowane i wydajne kosztowo". Wynika to - dodano - nie tylko z dążenia do zwiększenia efektywności, ale "przede wszystkim z chęci stałego ulepszania jakości obsługi klientów oraz doświadczeń pracowników".

Spośród najbardziej popularnych lokalizacji Centrów Usług Wspólnych w 57 państwach podium zajęły odpowiednio: Indie, Polska i Meksyk - wynika z raportu. Polska, obok Bułgarii, Irlandii, Meksyku i Malezji znalazła się w grupie krajów, które od 2021 r. odnotowały największy procentowy wzrost w zakresie preferencji klientów dotyczącej lokalizacji Centrów Usług Wspólnych.

"Powszechnie za zaletę Polski jako lokalizacji GBS uważa się: dostęp do wykwalifikowanych ekspertów, pozytywne doświadczenia klientów, zalety płynące z faktu, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, co daje komfort wynikający z obowiązujących regulacji dotyczących bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa i innych" - zaznaczono.

Cytowana w raporcie Monika Warmbier z Deloitte Polska zauważyła, że Centra Usług Wspólnych dążą do tego, by być coraz bliżej biznesu. "Konsekwencją tego jest fakt, że wdrażane rozwiązania cyfrowe w zakresie planowania, analityki i raportowania są projektowane tak, aby zaspokoić potrzeby informacyjne poszczególnych liderów i tym samym wesprzeć ich w podejmowaniu decyzji" - przekazała ekspertka.

Według badania jednym z wyzwań GBS jest obszar związany z doświadczeniem klienta, czyli obsługiwanego biznesu. Krokami, które już są podejmowane w celu poprawy obsługi klienta wymieniono: przeprowadzanie ankiet wśród klientów (deklaruje 63 proc. badanych), dostosowanie rodzajów usług do celów klienta (51 proc.), zwiększenie transparentności stosowanych standardów usług (48 proc.).

Jak zauważył Piotr Świętochowski z Deloitte Polska, jednym z kluczowych wyzwań dla przedsiębiorstw GBS jest kwestia zarządzania talentami. Zaznaczył, że obecne trendy w branży wskazują, że organizacje zmieniają priorytety w swojej strategii dot. talentów: 58 proc. badanych robi to, aby skupić się na podnoszeniu możliwości rozwoju kwalifikacji, a 57 proc. w celu utrzymania dobrego samopoczucia swojego zespołu.

"Co ciekawe, właśnie niedobór talentów jest postrzegany jako bariera wdrożeniowa przez 40 proc. pracowników organizacji GBS, podczas gdy w poprzedniej edycji badania wskazywało na to 23 proc. respondentów, czyli aż o połowę mniej" - przekazał Świętochowski.

Badanie Deloitte 2023 Global Shared Services and Outsourcing Survey zostało przeprowadzone wśród liderów z 40 krajów. Globalna ankieta otrzymała ok. 500 odpowiedzi od respondentów z branż takich jak: branża konsumencka, odnawialne źródła energii i przemysł, technologia, media i telekomunikacja, nauki społeczne i opieka zdrowotna, usługi finansowe, administracja rządowa i usługi publiczne. Badanie przeprowadzono w okresie od października 2022 r. do marca 2023 r.