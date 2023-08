Polska jest trzecim największym eksporterem czekolady w Europie, a rynek słodyczy czekoladowych powiększa się, zarówno pod kątem wartości, jak i ilości - wynika z przedstawionego w czwartek raportu.

Analizę rynku słodyczy w Polsce i na świecie przygotowaną przez E. Wedel przedstawił w czwartek na konferencji prasowej w Warszawie Maciej Herman dyrektor zarządzający w tej firmie.

Z raportu wynika, że Polska jest trzecim największym eksporterem słodyczy czekoladowych w Europie, z wynikiem 295 000 ton słodyczy wysłanych w 2022 r. za granicę i posiadającym 7,1 proc. udziału na rynku, zgodnie z danymi Eurostat. Wyprzedzają nas tylko Niemcy (680 000 ton) i Holandia (322 000 ton)

Jak wskazano w opracowaniu, spożycie czekolady w Polsce utrzymuje się względem zeszłego roku na podobnym poziomie, wynoszącym ok. 5,9 kg rocznie na osobę. Analitycy szacują, że w 2028 roku będzie to 6,4 kg, co oznacza wzrost o około 8,5 proc.

Poinformowano, że rynek słodyczy na świecie jest wart obecnie 113,6 mld dolarów i do 2028 roku ma wzrosnąć o ok. 51 proc. Natomiast w Polsce wartość rynku słodyczy wynosi około 10 mld 315 milionów złotych, co oznacza wzrost o 17 proc. względem zeszłego roku. Pod względem ilości sprzedawanych produktów rynek wzrósł o 2 proc. - podaje E. Wedel, powołując się na dane za NielsenIQ.

Zdaniem autorów raportu słodycze są specyficznym produktem, ponieważ nie są dobrem stricte luksusowym - większość klientów może sobie na nie pozwolić w codziennych wydatkach, jednak nie są też dobrem pierwszej potrzeby. Czyni je to - jak zauważono - dość odpornymi na zmiany na rynku i kryzysy gospodarcze.

W raporcie wskazano, że na ceny słodyczy wpływ mają jednak zmiany w dostępności surowców i co z tym idzie ich ceny. Obecnie ceny kakao, będącego podstawowym surowcem niezbędnym przy produkcji czekolady, są najwyższe od 46 lat i ich cena wynosi 2888 funtów brytyjskich (GBP) za tonę (ok. 15 000 zł), co jest wzrostem o 60 proc. względem zeszłego roku. Zdaniem Hermana to w połączeniu z inflacją, może skutkować podwyżką cen czekolady w najbliższym czasie.