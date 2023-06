Zarządzać swoim budżetem potrafi 56 proc. dzieci - wynika z raportu dotyczącego poziomu edukacji finansowej dzieci w Polsce, który został opublikowany w czwartek przez Bank Pekao. Z badania wynika, że 58 proc. dzieci posiada wiedzę o finansach.

Badanie ujawniło, że 88 proc. rodziców uważa przekazywanie dzieciom wiedzy i umiejętności finansowych za istotne, głównie ze względu na możliwość nauczenia najmłodszych samodzielnego zarządzania finansami, oszczędzania oraz kontrolowania wydatków. Za najważniejsze źródła wiedzy w tym zakresie rodzice uważają siebie samych. Jednocześnie zauważają pozytywną rolę banków w edukacji finansowej najmłodszych, także kwestii uświadamiania młodym niebezpieczeństw mogących spotkać ich w tym obszarze.

Niemal 60 proc. ankietowanych rodziców wskazało, że ważną rolę w edukacji finansowej dzieci powinien odgrywać sektor bankowy.

Jak podkreślają autorzy raportu Pekao, sektor bankowy ma coraz większą rolę w edukacji najmłodszych. Rodzice, których dzieci korzystają z konta bankowego, w większości uważają, że posiadanie konta ma dobry wpływ na dzieci - uczy je oszczędzania, zarządzania pieniędzmi i kontroli wydatków. Z obserwacji rodziców wynika, że dzieci lepiej radzą sobie z finansami od czasu, kiedy mają konto w banku (64 proc. odpowiedzi). Rodzice zwracają także uwagę na wzrost poziomu samodzielności najmłodszych w obszarze finansów. Doceniają też możliwość wglądu w finanse dzieci, którą zyskują dzięki założeniu im konta bankowego. 91 proc. opiekunów przyznaje, że kontrolują regularnie saldo konta dziecka i najczęściej wykorzystują do tego aplikację mobilną banku. Monitorowanie wydatków najmłodszych jest przez rodziców uznawane za ważny element dbania o dobro swoich pociech. Jedynie mniej niż co dziesiąty rodzic wcale nie kontroluje wydatków dziecka.

Przeprowadzone badanie pozwoliło także poznać poziom ucyfrowienia najmłodszych oraz ich nawyki w tym obszarze. Dane wskazują, że 89 proc. dzieci posiada własny smartfon i korzysta z niego głównie w celach rozrywkowych, głównie do gier. 23 proc. dzieci ma na swoim smartfonie zainstalowaną aplikację bankową - to 54 proc. dzieci posiadających konto bankowe. Najmłodsi wykorzystują ją głównie do sprawdzania stanu konta, oszczędzania, sprawdzania historii transakcji oraz dokonywania płatności BLIK-iem.

W przeprowadzonym przez bank badaniu wzięli udział rodzice i ich dzieci w wieku 9-13 lat oraz opiekunowie dzieci w wieku 6-8 lat. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły edukacji finansowej oraz takich jej aspektów jak: źródła pozyskiwania wiedzy, motywacje do przekazywania dzieciom kompetencji w tym obszarze oraz zastosowania rozwiązań bankowych przez najmłodszych.

Bank Pekao, założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 281 mld zł aktywów. Posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów, obsługuje ponad 6,4 mln klientów i co drugą korporację w Polsce. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.