Raport PwC: przychody polskich mediów i rozrywki zmniejszą się w 2020 r. o 560 mln USD

Oznacza to spadek łącznych przychodów z 10,24 mld do 9,68 mld dol. Wskutek pandemii najbardziej spośród badanych segmentów ucierpią kina - ich przychody będą mniejsze aż o 58 proc., z kolei 30 proc. spadek dotknie rynek reklamy zewnętrznej. Globalnie branża mediów i rozrywki straci w tym roku 120 mld dol. Rośnie za to udział części digital w przychodach tego sektora i obecnie wynosi on już ponad 61 proc.

"Branża mediów i rozrywki nie jest wyjątkiem - także tu widzimy duży negatywny wpływ COVID-19. Pandemia oddziałuje nie tylko na wyniki poszczególnych firm, ale także na funkcjonowanie całego rynku. (...) Kolejny rok powinien być okresem wzrostu sektora mediów i rozrywki na świecie o 6,4 proc. To przełoży się na łączne przychody na poziomie 2,15 mld dol. Taki wynik będzie oznaczać nieznaczne przekroczenie poziomu z 2019 roku - skomentował partner PwC, lider sektora TMT. Marcin Sidelnik. Dodał, że "sytuacja w poszczególnych sektorach będzie zróżnicowana. Jeżeli chodzi o rynek polski, wartość sektora mediów i rozrywki ma sięgnąć w przyszłym roku 10,32 mld dolarów, wobec 9,68 mld w 2020 i 10,24 mld w 2019 roku".

Jak wynika z danych zebranych w raporcie PwC w tym roku przychody sektora mediów i rozrywki w Polsce spadną, ale szacunki ekspertów PwC wskazują, że kolejne lata będą charakteryzować się ponownym wzrostem - w 2024 r. przychody analizowanej branży mają osiągnąć poziom 12,43 mln dol.

Niewiele spadną przychody rynku reklamy zewnętrznej. W 2019 roku wartość tego wyniosła 1,19 mld dolarów, spadek związany z pandemią koronawirusa prawdopodobnie sięgnie 1,1 proc., co przełoży się na tegoroczne przychody rzędu 1,18 mld dolarów. Według prognoz, średnioroczna stopa rozwoju do 2024 roku wyniesie w latach 2020-2024 3,4 proc.

Reklama telewizyjna pozostaje kluczowym segmentem rynku reklamowego. Jej wartość w 2019 roku wyniosła 1 mld dolarów, jednak w związku z pandemią eksperci PwC przewidują 9,5 proc. spadek do poziomu 905 mln dolarów. Spadek ten będzie mniejszy niż np. we Włoszech, Niemczech czy Danii.

Eksperci prognozują, że średnioroczna stopa wzrostu do 2024 roku wyniesie 1,6 proc. Większość, bo aż 62 proc. wydatków będzie wiązała się z segmentem telewizji naziemnej. Najdynamiczniej rozwijać się będzie segment telewizyjnej reklamy internetowej. Jego udział w łącznych wydatkach na reklamę telewizyjną wzrośnie z 9 proc. w 2019 roku do 16 proc. w 2024 roku.