Raport: spawacz podwodny może zarobić do 17 tys. zł miesięcznie, a poławiacz krabów - nawet 90 tys. zł

Autor: PAP

Data: 17-10-2023

Ok. 10 tys. zł brutto miesięcznie może zarobić w Polsce osoba przytulająca innych, a spawacz podwodny - od 13 do 17 tys. zł - wynika z raportu firmy Personnel Service nt. zarobków osób wykonujących niecodzienne zawody. Poławiacz krabów za granicą może liczyć na ok. 90 tys. zł.