Średnie miesięczne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów wyniosło w tym roku 14 038 zł brutto, o 3 proc. więcej niż przed rokiem - wynika z raportu płacowego firmy rekrutacyjnej Antal. Na najwyższe podwyżki, o 11 proc. mogli liczyć prawnicy, natomiast na najniższe, o 1 proc. - specjaliści IT.

Według Raportu Płacowego Antal, największy wzrost wynagrodzeń odnotowano w branży prawniczej. Zarobki specjalistów i menedżerów z tego obszaru to średnio 14 505 zł brutto, o 11 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Na podium znalazła się także farmacja ze wzrostem o 8 proc. (średnio 14 637 zł brutto) oraz bankowość i ubezpieczenia, gdzie wynagrodzenia również zwiększyły się o 8 proc. (średnio 13 738 zł).

Najmniejsze wzrosty płac, o 1 proc. odczuli specjaliści i menedżerowie w branży IT (średnio 18 996 zł brutto), logistycznej (średnio 12 317 zł brutto) oraz sprzedaży i marketingu (średnio 13 966 zł brutto).

"Wzrosty w branży prawniczej związane są między innymi z dużą konkurencją o wykwalifikowanych specjalistów, zwłaszcza w obszarach sporów, prawa pracy i podatków. Natomiast rynek IT pierwszy raz od wielu lat przechodzi przez korektę rynkową. Wielu specjalistów IT jest zaskoczonych zmniejszającą się liczbą ofert pracy, a także wydłużonymi projektami rekrutacyjnymi. Wynika to z faktu, iż na rynku jest więcej dostępnych kandydatów oraz firmy, ograniczając budżety, z większą starannością przyglądają się dopasowaniu kandydatów do organizacji" - skomentował prezes Antal, Artur Skiba.

Jak zauważył, wzrosty płac odnotowują przede wszystkim osoby, które dopiero niedawno rozpoczęły swoją karierę zawodową. "To właśnie one najbardziej odczuwają wzrost cen i w wyniku tego negocjują wyższe stawki wynagrodzeń. Ponadto ich wynagrodzenia są waloryzowane o inflację. W tym samym czasie wynagrodzenia menedżerów i dyrektorów rosną nieznacznie" - stwierdził.

Z badania wynika też, że w ciągu ostatniego roku oferta dodatkowych zachęt dla specjalistów i menedżerów pozostała na podobnym poziomie. Możliwość pracy zdalnej oferuje 60 proc. pracodawców, o 9 pkt proc. mniej niż przed rokiem. Ponadto firmy, szukając oszczędności, rezygnują z wręczania pracownikom prezentów i bonów - w tym roku taki benefit otrzymało o 19 pkt proc. mniej badanych niż w zeszłym roku. Natomiast więcej badanych dysponuje samochodem służbowym (wzrost o 6 pkt proc., do 23 proc.).

"Raport płacowy" został przygotowany na podstawie przeprowadzonej analizy płac 8 691 specjalistów i menedżerów uczestniczących w procesach rekrutacyjnych Antal w ciągu drugiego półrocza 2022 i pierwszego półrocza 2023 roku. Dane zostały zweryfikowane i poszerzone o informacje z procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez konsultantów Antal w 2022 r., a także wywiady telefoniczne z pracodawcami i kandydatami.