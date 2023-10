W kolejnych 5 latach dla firm kluczowa będzie zdolność do szybkiej regeneracji – wynika z raportu "Regeneracja: przyszłość, która działa dla wszystkich". Wskazano, że 56 proc. liderów globalnych korporacji twierdzi, że procesy transformacji biznesowej nie przynoszą oczekiwanych efektów.

fot.: Fotopic/Adobe Stock/PTWP

Zgodnie z badaniem "Regeneracja: przyszłość, która działa dla wszystkich" firmy badawczej Kearney, przedsiębiorstwa modyfikują swoje cele transformacyjne w kierunku "regeneracji" widząc, że dotychczasowa defensywna strategia może ograniczać wykorzystanie potencjału wzrostu w nadchodzących latach.

Zaznaczono, iż 56 proc. liderów globalnych korporacji przyznaje, że "obecne procesy transformacji biznesowej nie przynoszą oczekiwanych efektów". Jak podkreślono, w okresie 2019-2023 "wygrywały biznesy, które wykazały się odpornością", a w kolejnych 5 latach kluczem będzie zdolność do szybkiej regeneracji.

"Zrównoważone łańcuchy dostaw, zrównoważone modele zarządzania personelem, zrównoważone zarządzanie ścieżką klienta to jedne z kilku krytycznych założeń prowadzących do wspólnego rozwoju biznesu i otaczającego środowiska. Korporacje, które chcą spełnić te założenia, muszą przyjąć długoterminowe podejście do swojego modelu działania i stać się prawdziwie +REGENERACYJNYMI+" - oceniono.

Jak wynika z badania, 99 proc. liderów biznesowych na świecie uważa, że stanie się "regeneracyjnym" przedsiębiorstwem jest istotne. 43 proc. ankietowanych twierdzi, że ich firmy już działają skutecznie w ramach "regeneracji". 40 proc. liderów uważa, że skutecznie wdrożyli kulturę "regeneracji", a 45 proc., iż operuje "regeneracyjnym" łańcuchem dostaw. Zaznaczono, że 2 proc. prezesów zarządu (CEO) odrzuca model regeneracyjny "jako nieistotny dla ich korporacji".

Zgodnie z raportem, 48 proc. prezesów zarządu twierdzi, że ich firma jest "bardzo efektywna" w operowaniu w ramach modelu "regeneracji". "COO (dyrektorzy operacyjni) potwierdzają działanie w takim modelu, jednak 58 proc. uważa, że wciąż można osiągnąć większy postęp" - zauważono.

92 proc. liderów firm wierzy w odpowiedzialność biznesu za stworzenie "przyszłości, która działa dla wszystkich" - podano. Wskazano, iż sektor detaliczny "wyprzedza konkurencję w realizacji tego celu". 53 proc. firm detalicznych działa zgodnie z zasadami "regeneracji", a 35 proc. robi to "bardzo efektywnie, częściowo wykorzystując technologię w celu efektywnego wykorzystywania energii i materiałów".

Jak oceniła dyrektor zarządzająca Kearney Alex Liu, cytowana w raporcie, wyniki badania wskazują, że firmy chcą przejść od strategii opartej wyłącznie na odporności do "pełnowartościowej strategii regeneracyjnej. "To dla nich o wiele głębsza transformacja bez względu na to, czy oznacza prawdziwą digitalizację przestarzałych globalnych łańcuchów dostaw, wdrożenie analizy danych w całym modelu działania czy też podniesienie jakości rozwoju i inspiracji różnorodnymi i zrównoważonymi miejscami pracy" - oceniła.

Raport Kearney "Regeneracja: przyszłość, która działa dla wszystkich" opiera się na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród 800 CXO (członków kadry zarządzającej) z całego świata.