Biznes i technologie

Raport: we wrześniu o 18 proc. mniej nowych ogłoszeń o pracę r: r

Autor: PAP

Data: 12-10-2023, 11:08

We wrześniu br. pracodawcy opublikowali na portalach rekrutacyjnych ok. 257,3 tys. nowych ogłoszeń o pracę, to 18-proc. spadek wobec analogicznego miesiąca ub.r. - wynika z danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton. Spadki widać w większości badanych grup zawodowych - dodano.