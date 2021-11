Raport WEI: Polskie rolnictwo nie sprosta Zielonemu Ładowi

Warsaw Enterprise Institute opublikował raport „Polskie rolnictwo w przededniu rewolucyjnych zmian. Zadania dla sektora publicznego”, diagnozujący największe słabości i wyzwania stojące przed polskim sektorem rolniczym. Charakteryzuje się on obecnie zapóźnieniem technologicznym i brakiem konkurencyjności.

W raporcie możemy przeczytać, że w polskim rolnictwie zatrudnionych jest ok. 9 proc.wszystkich pracujących. To nie jest dobra wiadomość, gdyż świadczy to o jego zapóźnieniu. W krajach rozwiniętych udział rolników w ogóle pracujących wynosi ok. 1–2 proc., gdyż miała miejsce zarówno modernizacja rolnictwa, jak i imigracja do bardziej produktywnych sektorów gospodarki.

Wolny proces przekształceń w polskim rolnictwie

Autor opracowania wskazuje, że w ostatnim dziesięcioleciu proces przekształceń w polskim rolnictwie znacznie zwolnił. Niemal 1,2 mln funkcjonujących w Polsce gospodarstw rolnych (blisko 90% ogółu), które użytkują 40% gruntów ogółem, nie zapewnia dochodów zaspokajających potrzeby rodzin rolniczych, nie mówiąc już o gromadzeniu nadwyżek kapitałowych w celach modernizacyjnych.

Płaca rolnika w Polsce jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej. Równolegle ukształtowała się grupa gospodarstw dysponujących areałem powyżej 15 ha, licząca około 16% ogółu, ale gospodarująca już 60% gruntów ornych, która określana może być jako oaza nowoczesnego, towarowego rolnictwa w Polsce. Ich właściciele to z reguły młodsi, lepiej wykształceni i chcący modernizować oraz powiększać swoje gospodarstwa rolnicy.

Pomoc publiczna źle wpływa na rolnictwo

- Dotychczasowa polityka państwa w zakresie pomocy publicznej (system dystrybucji dopłat bezpośrednich i modernizacyjnych) oraz nadmiernie restrykcyjne regulacje w zakresie obrotu ziemią rolną powodowały spowolnienie korzystnych przemian w polskim rolnictwie - czytamy w Raporcie.

Polskie rolnictwo konkuruje głównie nakładami słabo opłacanej pracy własnej, co zmniejsza również konkurencyjność sektora przetwórczego. Dodatkowo po upadku komunizmu w Polsce dramatycznie zaniedbano obowiązki sektora publicznego w zakresie gospodarki wodnej, a także działań na rzecz utrzymania gruntów w odpowiednim stanie (poziom wapnowania). - W efekcie polska gospodarka rolna nie jest gotowa do konkurowania nie tylko z rolnictwem zachodnim, ale jest zagrożona także przez rolnictwo ukraińskie, którego konkurencyjność wzrośnie w wyniku przemian własnościowych i napływu kapitału z zagranicy - uważa autor Raportu.

Zielony Ład zaszkodzi polskiemu rolnictwu

Zapóźnienie, rozdrobnienie i niewystarczająca dochodowość polskiego rolnictwa stawia je w trudnej sytuacji, zwłaszcza w związku z zapowiedzianymi zmianami we Wspólnej PolityceRolnej (Europejski Zielony Ład), które wymuszą większą ekologizację upraw rolniczych, co wiązać się musi z kapitałochłonnymi zmianami technologicznymi.

Potrzebne jest w tym zakresie odejście od dotychczasowej polityki hamującej procesy przekształceń, przede wszystkim w zakresie struktury agrarnej w polskim rolnictwie. Musimy dążyć do wzrostu tempa powiększania gospodarstw rozwojowych i ekonomicznego wzmocnienia tych rolników, których w skali kraju jest zapewne ok. 300 tys., którzy muszą być zdolni konkurować z producentami z innych krajów Unii Europejskiej.

Autorem raportu jest analityk Marek Budzisz.