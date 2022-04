strefa premium

RAPORT. Zielona transformacja w branży spożywczej

Poniższy raport dostarcza wielu mocnych dowodów na to, że trend na zieloną transformację jest na tyle silny, że nie powstrzymają go inflacja, kolejne wzrosty kosztów czy turbulencje w łańcuchach logistycznych, tak jak nie zatrzymała go pandemia Covid-19.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 05-04-2022, 12:42

fot. shutterstock

Tekst ten powstał w ramach przygotowań do Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2022 w cyklu EEC-Review.

Rejestrację na naszą konferencję w dniach 25-27 kwietnia znajdziecie tutaj

Gdy jako redakcja Portalu Spożywczego rozpoczynaliśmy prace nad niniejszym raportem na początku 2022 roku, rzeczywistość wokół nas była zupełnie inna. Rosyjska agresja na Ukrainę i jej konsekwencje, zarówno społeczne, polityczne, jak i ekonomiczne zmuszają nas, jeśli nie do weryfikacji, to przynajmniej do rzucenia nowego światła na przedstawione w poniższym opracowaniu informacje i dane. Pewne jest jedno - po 24 lutego 2022 r. Europa i świat, nie będą już takie same.