RCB wydało alert w związku z silnym wiatrem i burzami z gradem

"Uwaga! Dziś (10.07) oraz w nocy silny wiatr i burze z gradem. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - ostrzegło RCB na Twitterze. Dodano, że alert został wysłany do mieszkańców zagrożonych województw.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenie drugiego stopnia. Obowiązuje ono w północnej części woj. dolnośląskiego, południowej części woj. kujawsko-pomorskiego, w południowych i wschodnich powiatach woj. wielkopolskiego oraz w całym województwie mazowieckim, łódzkim, warmińsko-mazurskim i podlaskim.

Tam synoptycy prognozują wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, a okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów może wynieść do 30 mm, a lokalnie nawet do 40 mm. W trakcie opadów deszczu będą również występować burze z porywami wiatru do 100 km/h, lokalnie nawet do 110 km/h. W trakcie burz możliwy jest też grad.

Alert drugiego stopnia oznacza, że należy spodziewać się groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

IMGW zaleca przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Radzi też, aby dostosować swoje plany do warunków pogodowych.