W poniedziałek Rządowe Centrum Legisalcji opublikowało projekt nowego rozporządzenia umożliwiającego dalszą pomoc publiczną inwestycji w sieci dystrybucyjne systemu ciepłowniczego i chłodniczego na lata 2021-2027 .

Na stronach Razowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano w poniedziałek projekt nowego rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w sieć dystrybucji "w obszarze efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027" (FEnIKS).

Wydanie rozporządzenia zapewni przedsiębiorstwom możliwość dalszego korzystania z pomocy publicznej ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

W OSR rozporządzenia wyjaśniono, ze obecnie obowiązującym aktem prawnym w zakresie udzielania pomocy publicznej na pokrycie kosztów inwestycyjnych "w obszarze efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach Programu FEnIKS" jest rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje "w obszarze energetyki w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027". Zaznaczono, że w związku ze zmianą unijnych rozporządzeń niezbędne jest dostosowanie przepisów krajowych w tym zakresie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian.

"Biorąc pod uwagę, że w okresie programowania 2021-2027 w programie FEnIKS szczególną uwagę skupia się na roli sieci dystrybucji w obszarze efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w polskiej transformacji energetycznej, alokacje budżetowe w okresie programowania 2021-2027 na rozwój tego obszaru wynoszą 1183 mln EUR (EFRR), w tym na sieci dystrybucji w ramach ww. systemu - 900 mln EUR" - poinformowano w OSR.

Dodano, że to wymaga wydania dla sieci dystrybucji w obszarze efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego osobnego rozporządzenia pomocowego w związku z obowiązującym w prawie ograniczeniem średniorocznej wielkości pomocy do poziomu 150 mln euro.

"W związku z tym, by umożliwić wydatkowanie środków na inwestycje w sieć dystrybucji w obszarze efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach Programu FEnIKS, konieczne jest opracowanie nowego projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska dedykowanego temu rodzajowi inwestycji, zgodnego ze znowelizowanymi unijnymi przepisami rozporządzenia, a nie zmiana dotychczasowego rozporządzenia" - podkreślono, dodając, że brak jest możliwości osiągnięcia celu projektu za pomocą innych środków.

W OSR Zwrócono uwagę, że niewydanie rozporządzenia, które będzie stanowić program pomocowy dla udzielania pomocy publicznej na działania określone w projektowanym rozporządzeniu w ramach Programu FEnIKS do 31 grudnia 2023 r., spowodowałoby konieczność powiadamiania Komisji Europejskiej o każdym przypadku uzyskania takiego wsparcia, co wpłynęłoby na spowolnienie realizacji inwestycji w tym obszarze i tym samym założonych do realizacji celów w polityce klimatyczno-energetycznej.