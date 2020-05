Realizacja Agendy 2030 wymaga permanentnej edukacji

Pandemia Coronavirusa zachwiała procesami społeczno-gospodarczymi, ale nie zatrzymała planów związanych z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030. W tym roku mija 5 lat od przyjęcia światowych celów, których zadaniem jest wyrównanie szans rozwojowych oraz zahamowanie negatywnego wpływu jaki społeczeństwo światowe wywiera na środowisko. Realizacja celów odbywa się na każdym poziomie, od globalnego do pojedynczej organizacji. Nie byłoby to możliwe bez wiedzy na temat wyzwań, z jakimi musi radzić sobie współczesny świat i szukania skutecznych rozwiązań. Edukacja jest nieodłącznym elementem w dążeniach do przekuwania wiedzy w działanie – mówi dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.