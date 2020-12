Recyklomat stanął w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości

Ferrero do 2025 r. całkowicie zrezygnuje z opakowań nie nadających się do ponownego użycia

Urządzenie powstało w ramach przedsięwzięcia ekoMałopolska, którego celem jest podjęcie działań na rzecz poprawy jakości środowiska w województwie.

"Recyklomat jest dowodem na to, że samorząd województwa i jego instytucje bardzo mocno włączają się w działania środowiskowe, w walkę o to, aby recykling, +zero waste+ i gospodarka zamkniętego obiegu była istotnym elementem naszego codziennego życia" - mówił w środę wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz.

Zakup recyklomatu został sfinansowany z budżetu województwa małopolskiego. Urządzenie rozpoznaje tworzywo, z którego wykonana jest butelka lub puszka, i kieruje opakowanie do odpowiedniego pojemnika wewnątrz, gdzie jest ono zgniatane. Recyklomaty mają stanąć w przyszłości m.in. w lokalizacjach Urzędu Marszałkowskiego i w instytucjach województwa małopolskiego np. Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego czy szpitalach.

Zebrane po oddaniu opakowań punkty będzie można w przyszłości wymienić na bilety do kina, teatru, filharmonii, opery czy muzeów, które są instytucjami kultury województwa małopolskiego. "Mieszkańcy nie zawsze są świadomi, które instytucje są nasze, więc przy tej okazji będzie można poznać lepiej województwo" - mówił Urynowicz.

Jak wyjaśnił, pierwszy recyklomat został ustawiony w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, bo to miejsce bardzo często odwiedzane w czasie pandemii m.in. przez przedsiębiorców korzystających ze wsparcia z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

"To właśnie tutaj prawie 900 przedsiębiorców uzyskało wsparcie w ramach działań województwa. Małopolska Tarcza Antykryzysowa to już ponad 1,4 mld zł dedykowane do różnych obszarów: służby zdrowia, edukacji oraz małych i średnich firm" - mówił Urynowicz. "Największym wyzwaniem w dobie zatrzymania wielu branż było ratowanie przedsiębiorców. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przeprowadziło skutecznie nabór wniosków od małych i średnich przedsiębiorców oraz samozatrudnionych. Bardzo za to dziękuję" - dodał wicemarszałek.

Podkreślił, że dzięki pieniądzom przekazanym przez zarząd województwa ze środków UE udało się wspomóc wielu przedsiębiorców, ratując miejsca pracy.

Dyrektor MCP Rafał Solecki mówił, że ważne było, aby pomoc z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej trafiła jak najszybciej do tych, którzy jej potrzebują, i to się udało - po podpisaniu umów środki na drugi dzień trafiały na konto bankowe przedsiębiorcy.