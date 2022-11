Ekoprodukcja, zero waste, zrównoważone opakowanie, zielone zasady myślenia o produkcji i dystrybucji, projektowanie opakowań na miarę zielonej rewolucji - to m.in. tematy poruszane podczas panelu dyskusyjnego „Żywność i opakowanie bez śladu – reduce, reuse, recycle”, który odbył się w trakcie Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 w Warszawie.

Proekologiczne działania firm a oszczędności. Jak to pogodzić? / fot. PTWP

Ekologiczne wyzwania producentów żywności

W trakcie panelu dyskusyjnego „Żywność i opakowanie bez śladu” na temat trendów w branży opakowań i zasad zrównoważonego ich rozwoju wypowiadał się Sebastian Kleu, Sales Director Beverage, Europe & Group Marketing Director F&B Europe w CCL Label.

- Konsumenci mają obecnie tendencję, aby wracać do wartościowych marek. Za takie marki coraz częściej uznawane są te, których priorytetem jest kwestia zrównoważonego rozwoju. CCL Label jest jednym z największych dostawców etykiet i folii termokurczliwych. Wytwarzamy je zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego. Chcemy wspierać naszych klientów w wyborze najlepszych rozwiązań w zakresie opakowań ich produktów z użyciem naszych etykiet. Etykieta stanowi tylko element opakowania, ale ma duże znaczenia dotyczące tego, czy opakowanie da się łatwo poddać recyklingowi. Staramy się zapewnić jak najlepsze parametry naszych etykiet w kontekście recyklingu i ponownego wykorzystania opakowania, aby można było nadać mu drugie życie – mówi Sebastian Kleu.

Sebastian Kleu, Sales Director Beverage, Europe & Group Marketing Director F&B Europe w CCL Label. / fot. PTWP

O wyzwaniach, przed jakimi stoi branża mleczarska i celach strategicznych Hochland Polska, opowiadał dyrektor generalny firmy Piotr Knauer.

- Branża mleczarska stoi przed dziś dużymi wyzwaniami. Naszym główny surowiec to mleko, przy którego powstawaniu tworzą się znaczące ilości metanu. Krowa produkuje go mniej więcej tyle samo, ile emituje samochód z silnikiem diesla. W ramach opracowanej strategii w Hochland Polska, przyjęliśmy najważniejsze kierunki zmian i działań. Dziś i w najbliższych latach nadrzędnym celem będzie dla nas zmniejszenie śladu węglowego i uzyskanie neutralności klimatycznej zakładów. Chcemy mieć wkład w realizację celu, który zmierza do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza do końca stulecia. Jako cała grupa podjęliśmy zobowiązanie na rzecz ochrony klimatu – wyjaśnia Piotr Knauer. - Ambicją Hochland Polska jest obniżenie emisji w naszych zakładach o 50% do roku 2025. Nieustannie ograniczamy nasze emisje wszędzie tam, gdzie to możliwe - zaznacza.

Piotr Knauer, dyrektor generalny Hochland Polska. / fot. PTWP

Opakowanie bez śladu węglowego

Zrównoważona produkcja, której efektem jest zrównoważony produkt - to coraz powszechniejszy trend na rynku FMCG. Czy jednak konsumenci w Polsce rzeczywiście szukają takich produktów?

Jak zwraca uwagę Marek Piątkowski, dyrektor generalny firmy Bewa, wielu konsumentów całkowicie zmieniło swoje priorytety w porównaniu z tym, co uważane było za istotne w 2019 roku. Wcześniejsze analizy wykazały, że konsumenci będą poszukiwać firm, które kładą nacisk na innowacje produktowe i inwestycje dostosowane do kwestii zrównoważonego rozwoju.

Według badań firmy Nielsen, 54 proc. polskich konsumentów twierdzi, że dobre samopoczucie i zdrowie są bardzo ważnymi elementami ich życia. Jednocześnie 49 proc. decyduje się na zakup tańszych produktów.

- Proekologiczne inicjatywy powinny przełożyć się na redukcję kosztów, dzięki np. zmniejszeniu wagi opakowania, a także na zwiększony popyt, ale muszą funkcjonować odpowiednie, sprzyjające regulacje. Jak wynika z raportu firmy Nielsen na temat świadomości ekologicznej Polaków oraz preferencji zakupowych, w 2021 roku, czyli zanim jeszcze wybuchł konflikt w Ukrainie i zanim pojawiła się wysoka inflacja, tylko 35 proc. Polaków deklarowało, że zwraca uwagę na aspekt ekologii i recyklingu wybierając produkt w sklepie. Badania Nielsena pokazują też, że 60 proc. Polaków chce zmniejszyć wydatki na żywność - mówi Marek Piątkowski.

Marek Piątkowski, dyrektor generalny firmy Bewa. / fot. PTWP

Jak podkreśla, wszelkie działania, które związane są np. z ekologicznym opakowaniem, generują koszty.

- Opakowania rPET są droższe, a więc produkt w nie zapakowany również musi być droższy. W związku z tym niektóre współpracujące z nami sieci handlowe chcą wręcz zmniejszyć udział produktów na półkach, które mają opakowania rPET, zwłaszcza, że konsumenci przestali zwracać na to uwagę – informuje Marek Piątkowski.