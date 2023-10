Podczas wyborów parlamentarnych, które odbędą się 15 października, odbędzie się również referendum ogólnokrajowe. Udział w nim jest dobrowolny, a wiąże się z odpowiedzią na cztery pytania. Jak wziąć udział w referendum 2023?

Referendum ogólnopolskie odbędzie się 15 października, w dzień wyborów parlamentarnych; fot. shutterstock/Red_Baron

Referendum w Polsce w 2023 roku

Głosowanie w wyborach parlamentarnych i referendum odbędzie się w najbliższą niedzielę (15 października) w godz. od 7.00 do 21.00. Każdy wyborca otrzyma 3 karty do głosowania: w wyborach do Sejmu RP, Senatu RP i referendum.

Referendum 2023. Czy trzeba brać kartę?

Jak podkreśla Państwowa Komisja Wyborcza w komunikacie na stronie referendum.gov.pl, „w związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi w mediach społecznościowych informujemy, że karty do głosowania NIE BĘDĄ spięte. Nieprawdą jest, że 3 karty do głosowania będą zszyte lub w inny sposób złączone”.

W komunikacie podkreślono również, że wyborca nie ma obowiązku, a prawo do udziału w głosowaniu i „sam zdecyduje, czy we wszystkich, czy tylko w niektórych z 3 głosowań weźmie udział, a co za tym idzie, które karty do głosowania wyda mu obwodowa komisja wyborcza”.

Referendum 2023: Pytania referendalne - 15 października

W referendum ogólnokrajowym znajdują się cztery pytania. Aby oddać ważny głos na poszczególne pytania należy postawić znak X na odpowiedzi „TAK” lub „NIE” przy każdym z nich. Jeżeli znak X będzie znajdował się w obu kratkach („TAK” i „NIE”), albo wyborca nie zaznaczy go wcale, odpowiedź na te pytanie będzie nieważna.

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Jak wziąć udział w referendum?

Aby wziąć udział w referendum należy pobrać podczas głosowania (oprócz dwóch kart do głosowania w wyborach parlamentarnych) kartę do głosowania w referendum i odpowiedzieć na zamieszczone na niej pytania. Jak przypomina Państwowa Komisja Wyborcza, prawo udziału zarówno w wyborach jak i referendum mają obywatele polski, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, nie zostali pozbawieni praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie zostali ubezwłasnowolnieni prawomocnym orzeczeniem sądu, a także nie zostali pozbawieni praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.