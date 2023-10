Biznes i technologie

Reflex: ceny benzyny i ON w przyszłym tygodniu wzrosną do 6,20 i 6,30 zł: l

Autor: PAP

Data: 20-10-2023, 13:54

Po raz pierwszy od 20 września zmianie uległy ceny hurtowe paliw. To wpłynie na dalszy wzrost cen w sprzedaży detalicznej, ale nie w sposób skokowy -ocenili w piątek analitycy Refleksu. Ceny benzyny i ON od 23 do 27 października wzrosną do 6,20 i 6,30 zł/l - dodali.