Spadki cen benzyny 95 i diesla na stacjach zakończyły się we wrześniu, a pierwszy tydzień października kończymy korektą średnich cen w górę - poinformowali w piątek analitycy z Refleksu. Na ponowne spadki cen na stacjach nie ma co liczyć - dodali.

"Na stacjach największego gracza na rynku popularna 95 i diesel kosztują tyle, co przed tygodniem, czyli 5,99 zł/l lub mniej, ale już na stacjach należących do innych sieci lub stacjach niezależnych mamy pierwsze podwyżki. Na części z nich w skali tygodnia litr paliwa drożał nawet kilkanaście groszy na litrze lub więcej. W kolejnym tygodniu sytuacja będzie podobna. Na ponowne spadki nie mamy co liczyć" - przekazali analitycy w komentarzu.

Według Refleksu średnie ceny paliw (na 5.10.2023 ) wynosiły odpowiednio: dla benzyny bezołowiowej 95 - 6,06 zł/l (+2 gr/l w ciągu tygodnia), bezołowiowej 98 - 6,76 zł/l (-2 gr/l), oleju napędowego 6,10 zł/l (+2 gr/l), autogazu - 2,99 zł/l (+3 gr/l) i pozostają niższe niż przed rokiem.

Na początku października ubiegłego roku litr benzyny bezołowiowej 95 był droższy średnio o 52 gr, benzyny 98 o 62 gr, litr oleju napędowego kosztował więcej o 1,49 zł, a litr LPG o 12 gr.