Reflex: w przyszłym tygodniu ceny benzyny i ropy mogą jeszcze wzrosnąć

Autor: PAP

Data: 04-11-2023, 09:10

Ceny benzyny w przyszłym tygodniu mogą wzrosnąć do średnio 6,60 zł/l, a oleju napędowego do 6,75 zł/l - przewidują analitycy Refleksu. Dodali, że choć na rynku hurtowym wzrosty cen benzyn powoli wyhamowują, to i tak mogą one jeszcze rosnąć, co przełoży się na rynek detaliczny.

fot.: Sirichai/Adobe Stock/PTWP