Spółka Regesta, której działalność koncentruje się na transporcie samochodowym, spedycji i logistyce, przedłużyła kontrakt na wynajem powierzchni magazynowej i biurowo-socjalnej w Parku Tychy DC1. Aktualnie najemca korzysta z ponad 17 000 mkw. W negocjacjach spółkę Regesta reprezentowała firma doradcza Newmark Polska.

Śląsk intensywnie się rozwija

Obecna na rynku od ponad 28 lat spółka Regesta zajmuje się kompleksową obsługą klientów m.in. w zakresie transportu drogowego (krajowego i międzynarodowego), transportu morskiego i logistyki kontraktowej. W liczbach działalność firmy prezentuje się imponująco: zatrudnia ona ponad 640 osób, należące do niej samochody pokonują codziennie ponad 100 000 km, a liczba realizowanych przez nią każdego roku zleceń przekracza 86 000. Dynamiczny rozwój połączony z koniecznością sprostania oczekiwaniom klientów to główne powody, dla których Regesta S.A. przedłużyła kontrakt na najem powierzchni magazynowo-biurowej w Parku Tychy DC1. W obiekcie firma będzie obecna przez kolejne 5 lat. Spółka Regesta prowadzi operacje także w innych parkach, w tym na Pomorzu o łącznej powierzchni ponad 100 000 mkw.

– Firma REGESTA cały czas prężnie się rozwija, także na Śląsku. Magazyn w Bieruniu jest dla nas bardzo ważny ze względu na bliskość do kluczowych klientów z branży automotive działających w obrębie Tychów i Gliwic. Cieszymy się, że renegocjacje z firmą Whitestar przebiegły pomyślnie, jesteśmy zadowoleni z naszej wieloletniej współpracy – mówi Marcin Szostak, Dyrektor ds. logistyki w REGESTA S.A.

Śląsk to dobra lokalizacja

– Podejmując decyzję o przedłużeniu dotychczasowej umowy, spółka Regesta wzięła pod uwagę nie tylko własne potrzeby wynikające z planów dalszego rozwoju, ale także fakt, że obecna lokalizacja umożliwia pracownikom bezproblemowy dojazd. Dziękujemy klientowi za zaufanie, jakim nas obdarzył, po raz kolejny wybierając zespół Newmark Polska. Jest nam niezwykle miło, że możemy uczestniczyć w rozwoju naszego partnera, zapewniając mu optymalne warunki do dalszego wzrostu – mówi Janusz Dudek, Starszy Doradca w Newmark Polska.

– Przedłużenie umowy najmu przez firmę Regesta SA umacnia naszą biznesową współpracę. Bardzo cieszy fakt, że nasi dotychczasowi najemcy decydują się na dalszy rozwój swojego biznesu w zarządzanej przez nas przestrzeni i doceniają strategiczną lokalizację, wysoką jakość projektu i nasze codzienne działania jako zarządcy oraz leasing managera tej inwestycji – mówi Urszula Rasmussen, Head of Industrial Leasing w White Star Real Estate.

Zlokalizowany na Górnym Śląsku Park Tychy DC1 to nowoczesne centrum dystrybucyjne (magazyn klasy A) zapewniające najemcom możliwość korzystania z najważniejszych regionalnych szlaków transportowych. Położenie parku jest doceniane zwłaszcza przez firmy transportowe uczestniczące w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Atutem obiektu jest również możliwość dostosowania powierzchni do indywidualnych potrzeb najemcy. Inwestycja jest zarządzana przez czeską spółkę inwestycyjną REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. w imieniu funduszu RCSN i White Star Real Estate.