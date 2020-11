Regiony z Polski, Czech i Słowacji chcą zwiększać udział transportu intermodalnego

Jak oceniają przedstawiciele projektu, pod warunkiem wskazanych inwestycji dotyczących sieci transportowej i jej koordynowania, możliwe jest w regionie spełnienie zawartego w unijnej Białej Księdze transportu założenia przeniesienia do 2030 r. 30 proc. transportu towarów na odległościach większych niż 300 km z dróg lądowych na transport wodny lub kolej.

Województwa śląskie i opolskie oraz czeski Kraj Morawsko-Śląski i Kraj Żyliński na Słowacji od ponad siedmiu lat współpracują w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) pod nazwą Tritia. Wspólnie realizują projekty w zakresie m.in. jakości powietrza (Air Tritia) czy transportu (Trans Tritia).

Realizowany od 2017 r. projekt Trans Tritia zakłada poprawę planowania i koordynacji transportu towarowego na pograniczu trzech państw. Chodziło m.in. o stworzenie założeń rozwoju transportu towarowego we wszystkich formach - z wykorzystaniem sieci drogowej i kolejowej, jak i transportu wodnego czy lotniczego.

W projekcie, którego liderem projektu jest Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, a partnerami m.in. uczelnie, samorządy i instytucje wspierania biznesu z trzech państw, przygotowano analizy i opracowania. Mają one pomóc w skoordynowaniu projektów infrastrukturalnych i organizacyjnych na całym obszarze przygranicznych regionów.

Jak zaznaczyła podczas czwartkowej konferencji prasowej podsumowującej projekt jego menadżer Aleksandra Krawucka, partnerzy projektu - w odniesieniu do celów unijnej Białej Księgi Transportu - jako główną myśl przyjęli, że do 2030 r. transport na odległości ponad 300 km powinien być przeniesiony w wysokości pow. 30 proc. na kolej i drogi wodne - w odniesieniu do dzisiejszych przepływów towarów.

Prof. Katarzyna Dohn z Politechniki Śląskiej wskazała, że na podstawie analizy dokumentów strategicznych krajowych i regionalnych, otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz wytycznych z opracowanego modelu transportowego, powstały m.in. strategia rozwoju transportu multimodalnego w regionie oraz wskazano rozwiązania infrastrukturalne i organizacyjne.

W oparciu o te założenia stworzono plany działania, mające na celu niwelowanie wąskich gardeł, zidentyfikowanych m.in. w infrastrukturze linowej i na przejściach granicznych. Obejmują one wzmacnianie istniejącej infrastruktury i budowanie nowej. Prof. Lilla Knop z Politechniki Śląskiej uściśliła, że zakreślono 67 projektów infrastrukturalnych i trzy projekty organizacyjne - związane z powołaniem obserwatorium, koordynatora transportu multimodalnego dla obszarów oraz centrów kompetencji.