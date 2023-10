Biznes i technologie

Rejestracja na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023. Zostało kilka dni

Tylko do piątku do 15.00 trwa rejestracja na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023. Zostało już kilka dni, by podjąć decyzję o spotkaniu w Warszawie i dołączeniu do grona uczestników najważniejszej imprezy branżowej handlowej, spożywczej i HoReCa.