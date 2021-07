Rekordowa liczba ofert na rynku pracy

Czerwiec rozgrzał do czerwoności portale i firmy rekrutacyjne. Liczba opublikowanych w internecie ofert pracy była w ubiegłym miesiącu nawet większa niż w 2019 r. - czytamy we wtorkowej "Rzeczpospolitej".

Autor: PAP/Rzeczpospolita

Data: 13-07-2021, 09:55

Czerwiec rozgrzał do czerwoności portale i firmy rekrutacyjne / fot. PTWP

"Rz" opisała dane agencji zatrudnienia Adecco przygotowane na podstawie analizy 15 największych portali rekrutacyjnych. Wynika z nich, że w czerwcu w polskim internecie rekruterzy i pracodawcy opublikowali prawie 323,3 tys. ofert pracy.

"To najwięcej od początku pandemii i aż o 28 proc. więcej niż w czerwcu 2020 r., choć wtedy zniesienie lockdownu wywołało już wyraźne odbicie na rynku pracy" - podkreśla gazeta.

Jak zaznacza, "tegoroczny czerwcowy wynik nie tylko był rekordowy w czasie pandemii, ale nawet lepszy niż przed jej wybuchem". "W ubiegłym miesiącu, gdy bezrobocie zmalało do 6 proc., kandydaci do pracy mieli do wyboru na portalach rekrutacyjnych o ok. 10 proc. więcej ofert niż w czerwcu 2019 r." - czytamy.