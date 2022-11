Branża rolno-spożywcza oferuje coraz lepsze produkty, które z dużym powodzeniem konkurują za granicą - mówił Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Fot. PTWP

Eksport żywności rośnie z roku na rok

- Gdy spojrzymy na eksport polskiej żywności od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, można zauważyć, że jego wartość z roku na rok wzrasta, a w ostatnich latach mocno przyspieszyła. Wzrosła również w ostatnich ośmiu miesiącach, w których mamy do czynienia z wojną - mówił Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Tłumaczył, że przyczyniła się do tego, między innymi, inflacja. - Ceny transakcyjne, jak wiadomo, wzrosły nie tylko w Polsce, ale również i na całym świecie. Ale zwróćmy uwagę na to, że inflacja zawsze była doliczana do wartości eksportu, ponieważ w każdej gospodarce co roku występuje inflacja. W ubiegłym roku średnioroczna inflacja W Polsce wynosiła 5 procent, w 2020 roku 3,5 procent - przypomniał.

Marcin Wroński podkreślił, że główną zasługą dobrych wyników eksportu żywności jest to, że polscy rolnicy produkują wysokiej jakości surowce, a branża rolno-spożywcza oferuje coraz lepsze produkty, które konkurują za granicą z dużym powodzeniem, co widać po wolumenach sprzedaży.

- Oczywiście zależy to od okresu – nieraz jest lepsza sprzedaż produkcji zwierzęcej, innym razem widać wysokie wyniki w sektorze zbożowym. To zależy między innymi od tego, jak ułoży się sytuacja międzynarodowa - mówił.

Eksportujemy coraz więcej żywności do UE

Tłumaczył, że do dobrych wyników polskiego eksportu żywności przyczyniła się również występująca w ostatnim czasie deprecjacja polskiej złotówki względem euro czy dolara.

- W ostatnich miesiącach widać wzrost polskiego eksportu żywności do krajów Unii Europejskich. To jest oczywiście rzecz naturalna, ponieważ czynnik transportu jest też znaczący, także Niemcy, którzy są blisko położone - dodał.

Marcin Wroński podkreślił, że dobre zbiory zbóż w Polsce umożliwiają zwiększenie eksportu. Polska jest eksporterem netto ziarna zbóż. W okresie dwóch pierwszych miesięcy bieżącego sezonu 2022/2023, czyli w lipcu i sierpniu 2022 roku wywieziono z kraju rekordowy wolumen ziarna zbóż – 1,8 mln ton. Jest to o 84% więcej niż przed rokiem. Eksportowano głównie pszenicę i kukurydzę, których wolumen był blisko trzykrotnie wyższy niż w tym samym okresie w roku 2021.

KOWR wspiera eksporterów żywności

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa wspierają działania eksporterów poprzez organizowanie targów i spotkań biznesowych, co uwiarygadnia polską żywność na rynkach zagranicznych. Pomagamy przedsiębiorcom w zakwaterowaniu, w kwestiach tłumaczenia. Bierzemy na siebie większą część kosztów zabudowy stoisk. Nasze działania wspierają i uwiarygadniają polską żywność za granicą - mówił.

Marcin Wroński tłumaczył, że eksporterzy powinni koncentrować się na doskonaleniu jakości sprzedawanych produktów i budowaniu polskiej marki żywności za granicą. Pozwoli to na utrzymanie wzrostu sprzedaży produktów rolno-spożywczych.

Podkreślił, że trzeba zwrócić szczególną uwagę, jakie będą trendy konsumenckie w przyszłości. - Musimy dobrze zdiagnozować przyszłych klientów oraz budować patriotyzm konsumencki - podsumował Marcin Wroński.