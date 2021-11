Rekordowo wysoka cena amoniaku przełoży się na ceny żywności

Ceny amoniaku na amerykańskiej giełdzie sięgnęły już 990 dolarów za tonę. Droższy amoniak to droższe nawozy, a to zaś oznacza podwyżki cen wielu produktów spożywczych - ostrzega money.pl.

Autor: money.pl

Data: 29-11-2021, 20:07

Przy droższym amoniaku zdrożeją nawozy, a to zaś oznacza podwyżki cen wielu produktów spożywczych; fot. shutterstock

Cena amoniaku

990 dolarów za tonę, które trzeba teraz płacić za amoniak na amerykańskiej giełdzie, to cena nienotowana co najmniej od połowy lat 90. W tym czasie tylko raz, w 2008 roku, ceny były blisko aktualnych poziomów.

Amoniak wykorzystuje się w rolnictwie. Kiedy on drożeje, to samo dzieje się z cenami nawozów na nim opartych.

- To są absolutnie rekordowe ceny nawozów i rzecz bez precedensu. Oczywiście jest to ściśle powiązane z tym, co dzieje się z cenami gazu. W przypadku nawozów azotowych za 60-80 proc. ich ceny odpowiada cena gazu ziemnego - mówił money.pl Jakub Olipra ekonomista i starszy specjalista ds. analiz makroekonomicznych z Credit Agricole Bank Polska.