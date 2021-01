Rekordowy rok Panattoni. Firma wynajęła ponad 2,1 mln m kw.

Ożywieniu na rynku magazynowo-przemysłowym sprzyjały też nowe trendy - zarówno jeśli chodzi o przenoszenie produkcji z Azji bliżej konsumenta końcowego, jak i sieci handlowe zabezpieczające ciągłość łańcucha swoich dostaw.Na fali e-commerce. W czasie lockdown’u gospodarki e-commerce stał się jednym z głównych kanałów sprzedaży i głównym motorem napędowym logistyki. Wzrost znaczenia handlu internetowego był widoczny już wcześniej, ale pandemia spowodowała, że konsumenci masowo zaczęli się przenosić z klasycznych kanałów sprzedaży do sieci. Szacuje się, że w 2020 roku wartość rynku e-commerce wzrośnie o 16 -18 proc. do ponad 44 mld zł., a w 2023 roku ma to już być 58 mld zł. Z kolei według raportu „Europa 2020: Region e-commerce” oczekuje się, że wartość handlu elektronicznego w Europie na koniec 2020 roku wyniesie ponad 700 miliardów euro. To oznacza wzrost o 12,7 procent w porównaniu z sytuacją w zeszłym roku.

Przy tak szybko rosnących zamówieniach internetowych oraz obrotach, firmy z branży e-commerce potrzebowały nowych powierzchni do zaspokojenia tego popytu. Jak szacuje Panattoni inwestycje związane z branżą e-commerce stanowiły w tym roku blisko 30 proc. realizacji dewelopera. Przykładem jest firma Globalway (wchodząca w skład grupy Costway), dostawca m.in. zabawek, mebli, akcesoriów sportowych i wyposażenia wnętrz z Chin, który wynajął całą powierzchnię w ramach Panattoni Park Tricity East IV (52 000 m kw.). Gdańskie centrum dystrybucyjne ma ułatwić firmie handel nie tylko na rynku polskim, ale i w całej Europie. Wśród jej strategicznych partnerów Globalway znajdują się takie firmy jak Wallmart, Amazon, eBay, Wish czy Home Depot.