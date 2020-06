Rekordowy spadek niemieckiego eksportu

Polskie firmy wyeksportują do Singapuru żywność wartą około 5 mln zł

PAIH wsparła polskich producentów w eksporcie żywności do Singapuru

Spadek eksportu sięgnął 31,1 proc. w ujęciu rocznym w kwietniu. Import spadał najmocniej od kryzysu finansowego. Niemiecki eksport do Chin spadał o 12,6 proc. W Europie eksport do Francji spadł o 48 proc., a do Włoch o 40 proc.

