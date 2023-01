1 103 000 – tyle ofert zamieszczono w portalu Pracuj.pl w 2022 roku. Po raz pierwszy w historii liczba ogłoszeń przekroczyła milion. Najczęściej szukano ekspertów IT, sprzedawców oraz pracowników fizycznych.

W 2022 roku w Pracuj.pl zamieszczono rekordową liczbę ofert zatrudnienia; fot. unsplash

Rekordowa liczba ofert zatrudnienia

W 2022 roku w Pracuj.pl zamieszczono rekordową liczbę ofert zatrudnienia. Jak podają analitycy serwisu, pracodawcy opublikowali w tym czasie 1,1 mln ogłoszeń – czyli o 13 proc. więcej niż rok wcześniej. Aktywność firm w obszarze rekrutacji była widoczna szczególnie w I i II kwartale, gdy opublikowano łącznie blisko 600 tys. ofert.

- Na minione 12 miesięcy nie sposób nie patrzeć przez pryzmat wyzwań, z którymi mierzył się rynek i które czekają nas także w I kwartale 2023 roku. W powszechnym przekonaniu ma to być czas istotnej próby dla wielu firm oraz pracowników. I półrocze 2022 roku pokazało, jak duży potencjał uwolniło postpandemiczne odbicie biznesu, przy jednoczesnym niedoborze talentów. Z kolei II półrocze zasygnalizowało, w jak dużym stopniu wydarzenia gospodarcze wpływają na dynamikę rekrutacji. Na tle historycznym wciąż mamy do czynienia z wysokim zapotrzebowaniem na talenty, jednak dostrzegamy pewne spowolnienie, naturalne w tych okolicznościach – mówi Rafał Nachyna, dyrektor zarządzający Pracuj.pl i członek zarządu w Grupie Pracuj.

Największy wzrost liczby ofert pracy zanotowano w finansach – popyt na księgowych i analityków finansowych wzrósł o 76 proc. rok do roku. Wyższa była również liczba ogłoszeń wśród zawodów związanych z branżą IT (wzrost o 28 proc. rok do roku). Wśród zawodów w branży HR oraz w branży medycznej zanotowano wzrost o 4 proc. w stosunku do zeszłego roku. W przypadku zawodów fizycznych od kilku miesięcy obserwowano bardzo duże spadki (-33 proc. w grudniu).

W zestawieniu specjalizacji najczęściej poszukiwanych przez pracodawców na czele rankingu uplasowali się eksperci ds. IT. To do nich kierowano w minionym roku aż 25 proc. ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl, czyli blisko 280 tysięcy. Na wynik ten złożyły się oferty pracy dla specjalistów ds. rozwoju oprogramowania (16 proc. wszystkich ogłoszeń) oraz administracji IT (9 proc.). Ten wynik potwierdza wzmocnienie pozycji ekspertów od technologii na liście najbardziej pożądanych pracowników. Podkreśla także rosnącą rolę kompetencji cyfrowych w oczekiwaniach pracodawców.

Poszukiwani specjaliści ds. sprzedaży

Na kolejnej pozycji, z niewielką stratą w stosunku do lidera, znaleźli się specjaliści ds. sprzedaży. Kierowano do nich w całym minionym roku 274 tysiące ofert (25 proc.). W przypadku tej grupy niewątpliwie pozytywnie na jej popularność wśród pracodawców wpływać mogło zdjęcie większości restrykcji związanych z pandemią, co przełożyło się na większy ruch w centrach handlowych, a także rosnącą sprzedaż.

