W 2023 r. najniższa pensja za cały etat wzrośnie do 3450 zł od stycznia i 3500 zł od lipca. 13 wrzesnia zapadnie oficjalna decyzja rządu - podaje Dziennik Gazeta Prawna.

Płaca minimalna wzrośnie?

- To realizacja hat tricka Kaczyńskiego ogłoszonego jeszcze w 2019 r., na konwencji w Lublinie, tuż przed wyborami parlamentarnymi - ustaliła DGP w kręgach rządowych.

- Podwyżka do 3450 zł i 3500 zł w przyszłym roku stanowi krok w kierunku obiecanej wtedy podwyżki do 4 tys. zł minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. - usłyszała DGP od swojego informatora.

Płaca minimalna: Nowe stawki do akceptacji rządu

Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, ma przedstawić te nowe stawki do akceptacji przez rząd na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów. Jest to ostatni moment na podjęcie takiej decyzji, gdyż zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu rząd ma czas tylko do 15 września na ogłoszenie stawek na przyszły rok. Ze względu na wysoką inflację przepisy wymagają, aby podwyżka odbyła się dwuetapowo.

