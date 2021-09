Rekrutacja do Challenge Labs 2021 przedłużona

EIT Food (Europejski Instytut Technologii i Innowacji) przedłuża rekrutację uczestników do warsztatów innowacji otwartej w sektorze rolno-spożywczym - Challenge Labs 2021.







Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 14-09-2021, 15:44

Rekrutacja uczestników do warsztatów innowacji otwartej w sektorze rolno-spożywczym; fot. unsplash.com

Zgłoszenia do udziału w warsztatach można wysyłać do 19 września 2021 roku do godziny 23:59. Challenge Labs to unikatowy w branży spożywczej maraton projektowania innowacji skupiający wokół najwybitniejszych ekspertów i specjalistów podejmujących wyzwania związane z projektowaniem produktów i rozwiązań jedzenia przyszłości. Wydarzenie skierowane jest zarówno do technologów i inżynierów produkcji, specjalistów i managerów innowacji jak również do osób reprezentujących pozostałe obszary biznesowe w sektorze rolno-spożywczym. Podczas serii warsztatów zespoły uczestników zostaną przeprowadzone przez różne etapy projektowania innowacji - od zdefiniowania wyzwania do prezentacji inwestorskich. Zwycięski zespół otrzyma nagrodę w wysokości 2000 euro. Więcej informacji o Challenge Labs dostępne jest na stronie wydarzenia.

“Challenge Labs” to projekt wspierany przez EIT Food. EIT Food to wiodąca europejska inicjatywa w zakresie innowacji w dziedzinie żywności, której celem jest uczynienie systemu żywności bardziej zrównoważonym, zdrowym i godnym zaufania.

EIT Food to część Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) - niezależnego organu Unii Europejskiej utworzonego w 2008 roku i składającego się z kluczowych graczy branżowych (ponad 90 organizacji partnerskich i ponad 50 start-up’ów z 16 państw członkowskich UE). Celem EIT Food jest stworzenie i promowanie w całej Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości.

W Warszawie powstał jeden z pięciu regionalnych oddziałów EIT Food tzw. Centrum Kolokacji (Co-Location Centre – CLC). Obejmuje ono region Europy Środkowo-Wschodniej oraz kraje nordyckie.

