Rekrutacja w czasach COVID-19: pracownicy są bardzo ostrożni w podejmowaniu decyzji o zmianie pracodawcy

PARP: Co czwarty pracownik nie czuje satysfakcji z pracy (analiza)

Rekruterzy z klientami (pracodawcami) nadal się komunikują prawie w 100% zdalnie. Głównym narzędziem pozostaje mail, ze względu na bezpieczeństwo. Diametralnie zmieniły się kontakty przez telefon: ze standardowej, oficjalnej wymiany informacji - na rozmowy dłuższe, bardziej osobiste, pełne zrozumienia i nowych pomysłów, często też z „poplotkowaniem”, którego wcześniej nie było. Klienci interesują się działaniami innych firm na rynku – czy rekrutują, w jaki sposób, z jakim skutkiem itp.

– Komunikacja z klientem to teraz rozmowy przez telefon oraz wideokonferencje – podsumowuje Piotr Wajgielt, Finance & Accounting Recruitment Manager z Wyser. – Co nowego? Większy luz i mniejsza formalność. Rozmawiamy o wyzwaniach związanych z koronawirusem, jak to wpływa na decyzje inwestycyjne. Klienci pytają o konkurencję, jak pandemia wpłynęła na ich biznesy, decyzje personalne i rekrutacje. Domykanie i rozliczanie projektów, omawianie konkretnych case’ów biznesowych, ostatni etap rekrutacji też odbywa się zazwyczaj w czasie wideokonferencji.

Głównym narzędziem komunikacji z kandydatami do pracy nadal jest telefon, ale jak wszędzie popularne stały się także wideospotkania. Kandydaci chętnie się na nie zgadzają, wielu rekruterów również uważa, że są wygodniejsze i mniej stresujące. Kandydaci, pracując zdalnie z domu, stali się bardziej dostępni, a kontakty stały się bardziej „ludzkie”. Nawet wbiegające w kadr dzieci dodają rozmowom luzu i uroku. Spotkania osobiste odbywają się prawie wyłącznie na końcowym etapie rekrutacji, np. przy podpisywaniu umowy o pracę.

– Kontakt z kandydatami mamy nadal głównie telefoniczny – mówi Aleksander Adamski, konsultant ds. rekrutacji z Gi Group. – Kandydaci z chęcią godzą się na taką formę, sam uważam, że jest wygodniejsza i mniej stresująca. Od czasu do czasu w kadr wbiegają dzieci, ale to tylko dodaje uroku. Zdalne rekrutacje stanowią jednak wyzwanie dla kandydatów – nie mogą obejrzeć biura czy zakładu pracy, poczuć klimatu firmy ani poznać na żywo bezpośredniego przełożonego.