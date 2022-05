Relokacja firm z Ukrainy do Polski. PAIH prowadzi 12 projektów

Prowadzimy 12 projektów, których celem jest relokacja firm z Ukrainy do Polski - powiedział prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drynda. Dodał, że od wybuchu wojny, w ramach programu Poland Business Harbour, Agencja wydała 22 tys. rekomendacji wizowych dla osób z Białorusi i Rosji.

28-05-2022

Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, fot. PTWP

Biznes z Ukrainy do Polski

"Wojna w Ukrainie, spowodowała zamknięcie albo ograniczenie działalności wielu firm z rejonów objętych konfliktem, dlatego część z nich szuka alternatywnego miejsca do prowadzenia biznesu m.in. w Polsce" - powiedział prezes PAIH.

PAIH: 12 projektów relokacji

Wskazał, że obecnie PAIH prowadzi 12 projektów, których celem jest relokacja przedsiębiorstw z Ukrainy.

Są to - jak wyjaśnił - zarówno podmioty ukraińskie jak i założone przez zagraniczne koncerny zajmujące się produkcją oraz świadczeniem usług, m.in z sektora maszynowego, automotiv, medycznego.

Relokacja to trudny proces m.in. ze względu na brak możliwości przewiezienia parku maszynowego, rozproszenie po całym świecie pracowników czy zakaz opuszczania Ukrainy przez mężczyzn Krzysztof Drynda, prezes PAIH

Podkreślił też, że Polska w żadnym razie nie konkuruje z Ukrainą o projekty inwestycyjne, nie chce też zabierać przedsiębiorstw, które już tam działają. "Staramy się pomóc, sprawić, żeby biznes, mimo wojny, mógł w miarę normalnie funkcjonować" - wyjaśnił.

Relokacja firm z Ukrainy: Na czym polega?

Pytany, na jakie formy wsparcia mogą liczyć relokowane z Ukrainy firmy, powiedział, że PAIH oferuje m.in. pomoc w wyborze miejsca lokalizacji, konsulting w zakresie obowiązujących w Polsce zasad prawnych i podatkowych. Ponadto - jak zaznaczył - Agencja oferuje też pomoc w nawiązaniu kontaktów np. z potencjalnymi kontrahentami czy wsparcie w naborze pracowników.

Dodał, że firma, która chce inwestować może uzyskać wsparcie w ramach programu inwestycji strategicznych czy też korzystać ze zwolnień z podatku CIT oferowanym podmiotom lokującym w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Przypomniał, że inwestorzy mogą także otrzymać od lokalnych samorządów ulgi w podatkach od nieruchomości.

Zapytany, co dla firm przenoszących się z Ukrainy jest głównym atutem Polski, powiedział, że jest to bliskość geograficzna, dostęp do kadr oraz do rynku Unii Europejskiej. "Jesteśmy w stanie szybko zaspokoić potrzeby poszczególnych inwestorów" - wskazał.

W ocenie prezesa, uchodźcy z Ukrainy, którzy do tej pory przyjechali do Polski, raczej nie decydują się na zakładanie działalności gospodarczej i prowadzenie biznesu. Jest to m.in. efekt chłonnego naszego rynku pracy, a także ułatwień, jakie zaoferował im rząd polski.

Podkreślił natomiast, że od wybuchu wojny, w sposób znaczący wzrosło zainteresowanie programem Poland Business Harbour, czyli pakietu, ułatwiającemu specjalistom z branży IT, start-upom oraz małym, średnim i dużym firmom bezproblemową relokację do Polski. "O ile w pierwszym roku działania programu (do lipca 2021 roku) PAIH wydała ok. 3,5 tys. rekomendacji wizowych dla osób z Białorusi, Armenii, Gruzji, Ukrainy czy Rosji, to od wybuchu wojny takich rekomendacji było już 22 tys." - powiedział prezes. Przy czym najwięcej, bo ponad 90 proc. dotyczyło osób z Białorusi, a na drugim miejscu (ok. 5 proc.) znalazły się osoby i podmioty z Rosji, które - jak wyjaśnił - uciekały przed wprowadzonymi sankcjami. Zaznaczył też, że wszystkie osoby i firmy są weryfikowane przez polskie służby specjalne. "I dopiero na tej podstawie zapada ostateczna decyzja o przyznaniu albo odmowie wizy" - powiedział.