W 2022 r. banki udzieliły 1 280 kredytów studenckich. Kredyt mogły otrzymać osoby, w przypadku których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 3 000 zł. Od roku akademickiego 2023/2024 kryterium dochodowe będzie wynosiło 3 500 zł na osobę w rodzinie - podało w poniedziałek MEiN.

Resort podał również, że w latach 1998-2022 banki udzieliły kredytu studenckiego blisko 409 tys. studentów i doktorantów.

W 2022 r. najwięcej wnioskodawców (87,3 proc.) podpisało umowę o kredyt studencki z wysokością miesięcznej transzy 1 000 zł. Kredyt w wysokości 800 zł miesięcznie wybrało 8,2 proc. kredytobiorców, 600 zł - 4,1 proc. kredytobiorców. Najmniej popularny był kredyt z ratą wynosząca 400 zł - czytamy na stronie resortu.

MEiN podało również, że w 2022 r. najczęściej wybieranym przez wnioskodawców (studentów i doktorantów) bankiem był PKO Bank Polski S.A., z którym umowę o preferencyjny kredyt studencki podpisało ponad 82,9 proc. kredytobiorców. Bank PEKAO S.A. udzielił ok. 16,7 proc. nowych kredytów, a Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. mniej niż 1 proc.

"Z umorzeń części lub całości kredytu w 2022 r. skorzystało 398 kredytobiorców, a od początku funkcjonowania systemu - ok 20,2 tys. kredytobiorców. Największa liczba umorzeń wynikała ze znalezienia się w grupie od 1 do 10 proc. najlepszych absolwentów uczelni (umorzenia od 20 do 50 proc. kredytu)" - podano na stronie MEiN.

Resort poinformował również, że spośród wszystkich udzielonych w latach 1998-2022 kredytów studenckich w całości spłaconych zostało ok. 370 tysięcy.