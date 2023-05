Ministerstwo Infrastruktury liczy, że na wsparcie samorządowych inwestycji drogowych współfinansowanych z rezerwy subwencji ogólnej uda się w tym roku pozyskać dodatkowe 39 mln zł - poinformował na wtorkowej konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Na ten rok zarezerwowano blisko 336 mln zł na wsparcie samorządowych projektów drogowych.

"Na tę chwilę pula, która została przekazana to 336 mln zł. (...) Okazało się, że potrzebujemy jeszcze 39 mln zł, aby każdy z tych 95 samorządów mógł uzyskać wartość 50 proc. dofinansowania inwestycji" - powiedział Weber.

Dodał, że obecnie resort infrastruktury jest w trakcie uzgodnień z Ministerstwem Finansów kwestii przekazania dodatkowych środków w wysokości 39 mln zł.

"Chcemy tę pulę 336 mln zł powiększyć o 39 mln zł i mam nadzieję, że Ministerstwo Finansów w najbliższym czasie te kroki podejmie" - podkreślił.

Jak przekazał we wtorek Weber, podjęta została decyzja o podziale środków rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok, dzięki czemu dofinansowanie uzyska 95 jednostek samorządu terytorialnego - 15 województw, 34 miasta na prawach powiatu oraz 46 powiatów.

"Środki z rezerwy subwencji ogólnej są corocznie przeznaczane przez rząd na wsparcie inwestycji na drogach samorządowych. (...) To jest bardzo wysokie wsparcie. Do 50 proc. wartości kosztorysowych to jest wkład rządowy, aby te inwestycje mogły zostać zrealizowane" - stwierdził wiceminister infrastruktury.

Jak poinformował Weber, główne cele inwestycji to budowa, przebudowa wiaduktów drogowych, mostów drogowych, dostosowanie dróg do nośności 11,5 tony, budowa oraz przebudowa obwodnic i utrzymanie rzecznych przepraw promowych.

Wiceminister poinformował, że trzy największe dofinansowania to 35,6 mln zł dla Zielonej Góry na przebudowę wiaduktów w ciągu ul. Zjednoczenia, 25 mln zł dla Świnoujścia na utrzymanie rzecznych przepraw promowych i 16 mln zł dla Warszawy na przebudowę wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli.

Rezerwa subwencji ogólnej tworzona jest na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.